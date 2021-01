Fondatrice e attuale dirigente della casa di produzione televisiva americana Shondaland, dalla sua fucina sono uscite Grey’s Anatomy e Bridgerton: ecco chi è la produttrice Shonda Rhimes.

Shonda Rhimes: chi è?

Shonda Rhimes è una sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense, nata nel 1970 a Chicago.

Il suo successo è dovuto principalmentente alla produzione della serie tv Grey’s Anatomy. Nel 2021 il suo nome torna a essere citato molte volte in quanto produttrice della serie Bridgerton.

La Rhimes fa parte di una famiglia numerosa: è infatti l’ultima di sei figli. Frequenta la Marian Catholic High School e successivamente consegue la laurea nel 1991 al Dartmouth College. Anni dopo prende anche un master in Belle arti alla scuola di cinema dell’University of Southern California.

Prima di approdare al successo, lavora in ufficio e successivamente in un job center. La carriera inizia a decollare nel 1997 con l’esordio da scrittrice/regista con il piccolo film Blossom and Veils. Viene poi ingaggiata per scrivere il copione del film Vi presento Dorothy Dandridge.

Nel 2007 il grande successo: vince il Golden Globe per la miglior serie drammatica grazie a Grey’s Anatomy. Negli anni successivi crea altre serie come Private Practice, Scandal e produce anche Le regole del delitto perfetto.

Nel 2017 Netflix decide di ingaggiare Shonda Rhimes per la produzione di nuove serie tv. La prima è Bridgerton.

Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy è una delle serie televisive che ha avuto più successo di sempre. Trasmessa a partire dal 2005 dall’emittente ABC, è ben presto divenuta famosissima in tutto il mondo. Insieme a Lost e a Desperate Houswives, ha il merito di aver rilanciato e riportato al successo ABC.

Narra le vicende di un gruppo di medici dell’ospedale di Seattle, il Seattle Grace Hospital. Si tratta di una medical drama, incentrato principalmente sulla vita di Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo, inizialmente tirocinante e successivamente chirurgo di successo.

Tra le fila dei reparti si consumano vicende personali, amori, amicizie, sfide. Tra gli altri maggiori protagonisti ci sono Cristina Yang, Izzie Stevens, Alexander Karev, Derek Shepherd, Callie Torres e Miranda Bailey.

Bridgerton

Bridgerton è una serie televisiva britannica-statunitense prodotta dalla Rhimes e tratta dai romanzi di Julia Quinn. Da molti definita una sorta di Gossip Girl ambientato nel 1800, sta appassionando moltissimi telespettatori.

L’ambientazione è infatti la Londra dell’alta società, in cui le dame cercano marito e le famiglie non vedono l’ora di sistemare le figlie. La serie racconta le vicende della famiglia Bridgerton, formata da Violet, Lady Bridgerton, i figli Anthony, Benedict, Colin e Gregory e le sue figlie Daphne, Eloise, Francesca e Hyacinth. Accanto alla famiglia Bridgerton sono narrate le vicende anche dei Featherington.

Tra gli attori che stanno avendo più successo grazie alla serie c’è sicuramente Regé-Jean Page, che interpreta Simon Basset, duca di Hastings.