Chi è la fidanzata di Shiva, con cui ha avuto un figlio? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Laura Maisano, che ha dato alla luce il piccolo Draco, mentre il trapper è agli arresti con l’accusa di tentato omicidio.

Shiva: è nato il suo primo figlio

Shiva, il cui vero nome è Andrea Arrigoni, è diventato papà del suo primo figlio. Il trapper ha 24 anni e da un mese è agli arresti con l’accusa di tentato omicidio per aver ferito alle gambe con una pistola due ragazzi che lo avrebbero inizialmente aggredito lo scorso luglio a Settimo Milanese. “Oggi è il giorno più bello della mia vita, ma allo stesso tempo il più triste” ha scritto Shiva su un foglio dal carcere, dopo aver saputo di essere diventato papà di Draco. “È nato mio figlio, ma non mi è stato permesso essere presente al momento della sua nascita. Non pensavo mai di dover scrivere questa lettera, dovevi nascere due settimane fa e so che mi hai aspettato tutto questo tempo, fino all’ultimo sperato di esserci ma le cose non sono andate come previsto” ha scritto ancora.

Dopo il suo arresto, diversi rapper hanno condiviso messaggi di sostegno verso Shiva, chiedendo la sua scarcerazione, da Lazza a Guè a Emis Killa. “Ho scoperto della tua nascita dei fuochi d’artificio che hanno fatto per te sapendo così che oggi, 25 novembre 2023, è diventato il giorno più importante della mia vita in mezzo a tutto questo caos e tu sei la mia benedizione. Già ti amo alla follia e non vedo l’ora di vederti non appena avrò il permesso: questa è la peggiore condanna e la peggiore lezione che potessi ricevere», scrive riguardo alla sua posizione, «non mi perdonerò mai di questa assenza, ma sarà un motivo in più per rimediare con tutto l’amore che ho. Sei già una stella. Benvenuto in famiglia, piccolo Draco” ha scritto ancora Shiva nella sua lettera. “So che tu sei qui ti amiamo papi, ti aspettiamo” ha scritto Laura Maisano, la sua fidanzata.

Shiva, nato il suo primo figlio: chi è la fidanzata Laura Maisano?

Shiva è diventato papà del piccolo Draco. Lo ha scoperto dal carcere, grazie ai fuochi d’artificio che hanno annunciato il lieto evento. Laura Maisano è la sua fidanzata, mamma del suo primo figlio, ma di lei non si hanno tantissime informazioni. Laura è nata sotto il segno della bilancia, il 24 settembre 1999. Quando era molto piccola, insieme alla sua famiglia, si è trasferita a Milano, ma la sua città di origine è Messina, in Sicilia. È una ragazza con un carattere molto forte ed è anche molto determinata. Lo ha dimostrato fin dalla sua adolescenza. Ha iniziato a lavorare quando aveva circa quindici anni, perché voleva essere indipendente con tutta se stessa. Nello stesso tempo frequentava anche la scuola, in particolare l’indirizzo grafico pubblicitario. Dopo la scuola, ha sperimentato vari lavori, tra cui quello come influencer, nel mondo dei social network. Tra le sue più grandi passioni ci sono la palestra, la scrittura e i tatuaggi. Ne ha molti e ognuno racconta una parte della sua storia. Laura Maisano ha sempre desiderato di diventare mamma e crede fortemente nel destino. Dalla sua storia d’amore con Shiva è nato il piccolo Draco.

