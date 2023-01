Shahmaran, serie tv su Netflix: il cast

Shahmaran è arrivata su Netflix. Si tratta di una serie tv turca che si ispira ad una leggenda molto antica, che riguarda una figura mitologica di origine mediorientale. Scopriamo insieme il cast di questa nuova serie.

Shahmaran su Netflix: la nuova serie turca

È arrivata in Italia la prima stagione di una nuova serie turca dal titolo Shahmaran. La serie, di genere fantasy, è disponibile nel catalogo della piattaforma di streaming Netflix, dal 20 gennaio 2023. La serie rielabora una figura mitologica di origine mediorientale, da cui prende il titolo, in una chiave un po’ diversa e romanzata. Shahmaran è una creatura il cui corpo è diviso a metà tra donna e serpente e la sua leggenda sarà fondamentale per lo svolgimento della trama, in cui è presente anche una storia d’amore.

La serie racconta la storia di una giovane donna molto solitaria, di nome Sahsu, che ha alcuni problemi di famiglia, in modo particolare con il nonno. La giovane lo vuole affrontare, perché lui ha abbandonato la madre anni prima, scatenando grande sofferenza a tutta la famiglia. La ragazza parte per la città di Adana, dove lavorerà come insegnante. Durante il viaggio conoscerà una comunità chiamata Mar, che discende da Shahmaran, che rappresenta l’amore e la saggezza.

La popolazione è in attesa dell’avverarsi di un’antica profezia e sembra proprio che questa sia associata all’arrivo della ragazza. La giovane non dal particolarmente peso a queste voci, distratta anche dalla conoscenza con un uomo che conquisterà il suo cuore, ma alla fine dovrà fare i conti con alcuni presagi.

La serie avrà un grande successo, soprattutto tra gli amanti del genere fantasy, perché si ispira ad una vera leggenda, che parla proprio di questa particolare figura mitologica, molto buona, e della scelta tra il fare del bene e del male. Shahmaran è per metà donna e per metà serpente e vive sotto terra. Questa creatura scopre presto l’amore, ma anche la brutalità che possono avere alcune persone. Viene uccisa per curare il sovrano malato, ma prima di morire riesce ad ottenere la sua vendetta. Una leggenda tramandata di generazione in generazione e ora portata sul piccolo schermo per questa nuova serie tv, che arriva direttamente dalla Turchia e che è composta da otto episodi.

Shahmaran su Netflix: il cast

Il cast è composto da attori turchi, che hanno dimostrato di avere un grande talento grazie alle loro interpretazioni in questa storia surreale, leggendaria e davvero molto misteriosa.

Il cast principale della serie tv di Netflix, Shahmaran, è formato da Serenay Sarikaya, che interpreta Sahsu, Burak Deniz, che interpreta Maran, l’uomo che attirerà l’attenzione della protagonista, Mert Ramazan, che interpreta Demir. Presenti nel cast anche Ebru Ozkan, Mustafà Ugurlu, Mahir Gunsiray, Nil Sude Albayrak e Berfu Halisdemir. Un cast che ha saputo interpretare benissimo i personaggi di questa storia misteriosa e soprannaturale.