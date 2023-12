Dopo l’annuncio ufficiale della seconda stagione di “Odio il Natale”, la serie TV italiana con protagonista Pilar Fogliati, ecco le prime anticipazioni sulla trama dei nuovi episodi.

La seconda stagione svelerà chi ha suonato alla porta di Gianna la Vigilia di Natale, un anno dopo il finale della scorsa stagione. Ritroviamo Gianna, a sorpresa non più single, ma il Natale porterà a un errore imperdonabile che romperà la sua relazione.

Odio il Natale 2: anticipazioni sulla trama

Dopo l’atteso annuncio della seconda stagione di “Odio il Natale”, la serie TV italiana con Pilar Fogliati nel ruolo principale, emerge una trama avvincente nei nuovi episodi.

La storia riprende un anno dopo il finale della scorsa stagione, rivelando finalmente chi ha suonato alla porta di Gianna la Vigilia di Natale. Sorprendentemente, ritroviamo Gianna non più single, ma il Natale, che sembrava finalmente sorridere alla protagonista, scombina nuovamente le carte. Un errore imperdonabile compromette la sua relazione appena consolidata.

In un momento in cui tutto sembrava apposto, inizia un nuovo countdown per Gianna.

Rendendosi conto di aver bisogno della magia del Natale per riconquistare il suo ex, decide di farlo entro la cena della Vigilia, un evento cruciale a casa Belotti che, di solito, sistema ogni cosa. Organizzando la cena con l’aiuto delle sue amiche Margherita e Titti, insieme a un eccentrico nuovo vicino di casa con la figlia adolescente, Gianna si imbatte in più di un imprevisto.

Con il tema dell’amore e della magia natalizia al centro della trama, Gianna scopre che l’affetto è come la slitta di Babbo Natale: quando c’è, è impossibile non riconoscerlo.

Cast e personaggi di Odio il Natale 2 stagione

Pilar Fogliati: interpreta il personaggio principale, Gianna, un’infermiera alle prese con le sfide dell’amore e della magia natalizia. Pilar Fogliati è già nota per i suoi ruoli in altre produzioni televisive italiane, come “Un Passo dal Cielo” e “Cuori”.

Fiorenza Pieri: ricopre il ruolo di Margherita, la sorella di Gianna. La sua presenza aggiunge dinamiche familiari e affettive alla trama, contribuendo alla complessità delle relazioni nel contesto natalizio.

Massimo Rigo: interpreta il personaggio di Pietro, il padre di Gianna. La sua presenza fornisce un sostegno familiare e contribuisce al contesto emotivo della storia.

Sabrina Paravicini: Marta è la madre di Gianna, interpretata da Sabrina Paravicini. Il suo personaggio aggiunge ulteriori strati emotivi e familiari alla narrazione.

Cecilia Bertozzi: Caterina è una delle migliori amiche di Gianna, interpretata da Cecilia Bertozzi. Il suo coinvolgimento nella trama contribuisce agli elementi legati all’amicizia e alle dinamiche femminili.

Ci saranno anche nuove entrate come Pierpaolo Spollon, Chiara Bono, Matteo Martari, Jenny De Nucci e Fortunato Cerlino.

Data di uscita e trailer

I nuovi episodi di “Odio il Natale” saranno disponibili su Netflix dal 7 dicembre. Per ulteriori dettagli, potete guardare il trailer della seconda stagione.

La serie TV è prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle. La sceneggiatura è firmata da Elena Bucaccio, Viola Rispoli e Silvia Leuzzi, mentre la regia è stata curata da Davide Mardegan e Clemente De Muro.

La prima stagione di “Odio il Natale” è composta da 6 episodi, ciascuno della durata di circa 30-40 minuti. Anche se non sono disponibili informazioni precise sulla stagione 2, potrebbe seguire lo stesso formato.

Poiché si tratta di una produzione Netflix, potrete guardare la seconda stagione di “Odio il Natale” in streaming sul servizio di abbonamento. Per chi volesse vedere la serie senza attivare il servizio, può usufruire del mese di prova gratuito, disattivandolo quando vuole prima del rinnovo a gennaio.

