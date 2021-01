Napoletana, occhi profondi e sorriso delicato: vediamo qui di seguito chi è Serena Iansiti, la bella attrice e nuovo volto della fiction Il Commissario Ricciardi, in onda da stasera su Rai uno.

Chi è Serana Iansiti: vita e carriera

Classe 1985, Serena Iansiti nasce a Napoli l’11 maggio sotto il segno del Toro, la madre è un’insegnante e il padre un ex magistrato.

Fin da piccola, però, non vive a Napoli ma si trasferisce a Latina con la sua famiglia, dove crescerà e trascorrerà tutta la sua giovinezza.

La sua passione per la recitazione si scopre ben presto: verso l’età di 15 anni, infatti, inizia a frequentare il suo primo corso di teatro. E conseguito il diploma, si iscrive a 19 anni al Centro sperimentale di cinematografia a Roma. La città eterna le apre le porte del successo e diventa la sua nuova casa.

Qui entra finalmente in contatto con il vero mondo che sente di appartenerle e studia così per diventare attrice.

Il primo successo arriva dopo pochi anni, nel 2007, quando recita nella seguitissima soap opera CentoVetrine, dove veste i panni di Lavinia Grimani.

Da parte del pubblico riscuote un grande successo che la premia, facendola recitare in altre importanti fiction, molto amate in Italia. Ricordiamo esempi come “Squadra Antimafia 4 – Palermo oggi, dove interpreta il ruolo di Ilaria Abate, ex compagna di cella e cugina inconsapevole di Rosy Abate. Poi, Le tre rose di Eva 3, dove interpreta il ruolo di Clarissa e Il giovane Montalbano, seconda stagione.

Ma non solo: nel 2013 recita come protagonista nella serie I segreti di Borgo Larici, con il nome di Anita Sclavi. Senza dimenticarci però di due importantissime fiction: I bastardi di Pizzofalcone e Il commissario Ricciardi, insieme a Lino Guanciale. Quest’ultima serie è in onda da stasera 25 gennaio 2021 su Rai uno ed è tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Al cinema, l’abbiamo vista nel film di Federico Moccia, Non c’è campo.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita privata della bella attrice napoletana Serena Iansiti, sembrerebbe che attualmente sia single. In passato però ha avuto una lunga relazione durata ben sei anni, dal 2012 al 2018, con il collega ed attore Paolo Pierobon. I due amanti si erano conosciuti sul set di Squadra Antimafia 4 – Palermo oggi, dove Paolo interpretava il ruolo di Filippo De Silva.

Sulla sua vita privata non si sa molto altro, forse perché è una persona discreta e riservata che non fa parlare molto di sé. O forse perché, essendo molto attiva sui social, specialmente su Instagram, ci pensa lei a decidere cosa dire e cosa mostrare e cosa no, sia della sua vita che del lavoro. Le uniche cose un po’ più particolari che si sanno sul suo conto è che ha origini olandesi e che ha un cane che si chiama Chica a cui è molto legata.

Bella e talentuosa, non ci resta che ammirarla nella nuova fiction di Rai uno, Il commissario Ricciardi, dove interpreterà il ruolo di Livia Lucani, vedova del famoso tenore Arnaldo Vezzi.