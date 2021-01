Prossimamente in onda sulla Rai la nuova serie tv ispirata ai suoi romanzi su Mina Settembre, Maurizio De Giovanni è uno scrittore napoletano che ha iniziato la sua carriera da giallista per caso a quasi cinquant’anni ed ha riscosso un grandissimo successo.

Maurizio De Giovanni chi è

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è nato a Napoli il 31 marzo 1958. Il rapporto con la sua città, alla quale è molto affezionato, è viscerale e da essa non ha mai vissuto lontano se non per un breve periodo durante il quale ha abitato in Sicilia. La stessa città capoluogo della Campania è al centro di quasi tutti i suoi romanzi, in particolare quelli di maggiore successo. La sua carriera da scrittore non inizia precocemente, anzi.

De Giovanni è stato innanzitutto un campione della pallanuoto italiana, militando anche nella Nazionale. Dopo la passione per la pallanuoto, il futuro scrittore ha iniziato a lavorare come impiegato per una banca.

Inizia a scrivere quasi casualmente, a quasi cinquant’anni, quando allo storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli viene indetto un concorso per romanzi gialli emergenti finanziato dalla Porsche Italia. Maurizio De Giovanni decide di parteciparvi, presentando un racconto che sarà il primo della serie del commissario Ricciardi, ambientato negli anni Trenta nella città partenopea e intitolato I vivi e i morti.

La sua carriera ha avuto quindi una grandissima ascesa grazie ai libri e alle saghe poliziesche e gialle pubblicate da allora.

Opere

Tra i numerosi libri creati e pubblicati da Maurizio De Giovanni, le saghe di maggiore successo sono quelle thriller e poliziesche. Ad esempio la serie di romanzi di Mina Settembre: Un giorno di Settembre a Natale (2013); Un telegramma da Settembre (2014); Dodici rose a Settembre (2019) e Troppo freddo per Settembre edito da Einaudi nel 2020. Altra serie gialla di successo è quella dedicata al commissario Ricciardi, composta da ben dodici tra racconti e romanzi e dalla quale nascerà un telefilm con Lino Guanciale. Infine la notissima saga dell’ispettore Lojacono, conosciuta soprattutto per la serie tv Rai che si ispira ad essa, I Bastardi di Pizzofalcone.

Vita privata e curiosità

Non solo scrittore, De Giovanni si è cimentato anche nella sceneggiatura della serie tv dedicata alla serie dei suoi romanzi I Bastardi di Pizzofalcone. Le saghe gialle da lui create infatti, quella sul commissario Ricciardi, sui Bastardi di Pizzofalcone e su Mina Settembre sono state trasposte in telefilm di successo. Maurizio De Giovanni ha scritto anche i soggetti per i fumetti della Sergio Bonelli Editore ispirati ai suoi romanzi e nel 2020 è diventato presidente del Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, lo scrittore partenopeo è stato sposato per molto tempo in prime nozze con Silvia Pannitti. Da lei ha avuto i suoi due figli Giovanni e Roberto. In seguito alla separazione dalla sua prima moglie, De Giovanni è convolato a nozze con la seconda moglie Paola Egiziano.