Scutigera: perché è meglio non ucciderla?

In questo periodo sono diversi gli insetti che si vorrebbe eliminare o anche solo allontanare da casa. Tra le tante specie, vi è la scutigera che non conviene uccidere in quanto può rivelarsi particolarmente utile. Proviamo a capire che tipo di insetto è, come fare a tenerla a distanza e l’utilità che può avere nei confronti di altri insetti.

Scutigera

Nota anche come millepiedi, molto probabilmente per via delle sue tante zampe, la scutigera appartiene alla famiglia degli insettivori il che significa che per sopravvivere necessita di consumare e mangiare altri insetti. Proprio per questa ragione conviene non ucciderla perché aiuta ad allontanare gli altri insetti e quindi avere una casa non invasa.

Si tratta di un insetto molto rapido nel catturare tutti gli insetti. Infatti va ghiotta di insetti che solitamente si trovano in casa quali cimici, scarafaggi, ma anche termiti oppure pesciolini d’argento che sono il suo cibo preferito, sebbene ami molto le falene, i ragni e qualsiasi altro essere possa aggirarsi nei pressi delle abitazioni.

Con i denti la scutigera inietta il veleno che paralizza la preda di cui poi va a cibarsi. il morso di questo insetto è molto simile a una puntura di spillo per cui non vi è nessuna possibilità di pericolo per l’essere umano. Nasce principalmente nel Mediterraneo, ma tende a diffondersi un po’ ovunque per i trasporti umani con cui condivide l’habitat.

Ama i posti che non sono troppo caldi e umidi per cui può risultare molto facile trovarla accanto a finestre, porte, ma anche cantine, bagni, lavanderie oppure crepe e fessure nei muri da dove passa per poi entrare in casa. comunque, si tratta di un insetto che è possibile trovare un po’ ovunque in casa.

Scutigera: cause

Un insetto come la scutigera è ormai comune in molte case e sebbene possa risultare, a primo impatto disgustosa, per via del suo aspetto, sicuramente è una specie molto utile. Prima di allontanarla è bene capire come mai questo insetto è così attratto dalla casa per cui è facile trovarle presso l’abitazione e in varie stanze.

In casa può giungere per via dei tanti insetti come le formiche o le cimici dal momento che questi animali rappresentano la sua dieta quotidiana. Risulta essere innocua anche per gli animali domestici come cani e gatti dal momento che un suo possibile morso non causa conseguenze o effetti collaterali che possono essere preoccupanti.

Capita che la scutigera entri in casa proprio perché ama sostare negli ambienti particolarmente stretti e umidi quali il bagno, per esempio dove è possibile avvistarla vicino al lavabo o nella vasca. A tal proposito, un ambiente particolarmente pulito e ben igienizzato è sicuramente utile per scacciarla e allontanarla immediatamente.

In casa questo insetto entra anche perché particolarmente attratto da polvere, rifiuti organici e peli degli animali. Nel periodo primaverile quando gli animali domestici tendono a perdere peli più del solito è bene fare attenzione proprio perché la scutigera ne è attratta, quindi conviene fare pulizia ed eliminarli.

Scutigera: rimedio naturale

Pr evitare che la scutigera possa entrare in casa e invadere l’abitazione, i rimedi naturali, per quanto efficaci, non sono a lungo termine e bisogna optare per uno strumento più adatto. Si tratta di Ecopest Home, una soluzione considerata una valida alternativa all’uso di pesticidi e insetticidi che sono dannosi per tutti.

Una soluzione che sfrutta la tecnologia dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni eliminando così questo insetto facendo in modo che non si avvicini alla casa. Un repellente tecnologico all’avanguardia e unico nel suo genere, come è possibile leggere dalle recensioni online riguardo i consumatori che lo hanno provato.

Assolutamente innocuo, garantisce la sicurezza totale per la casa e gli esseri umani, ma anche animali domestici. Si aziona semplicemente collegandolo alla presa elettrica e si diffonde su un raggio d’azione della superficie di 250 metri quadrati garantendo così la massima protezione. Ha dimensioni compatte per cui non è ingombrante.

Per chi non dovesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo dispositivo è valido sia nei confronti di insetti come la scutigera, ma anche verso altri parassiti tra cui le cimici, le formiche, le vespe, le mosche e i roditori. Silenzioso, ecologico, poiché non impatta sull’ambiente e non fastidioso per il vicinato.

Acquistarlo è molto facile poiché essendo esclusivo non è possibile reperirlo online o nei negozi, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto per l’originalità. Si compila il modulo con i propri dati per essere contattati dall’operatore che provvede all’evasione e alla promozione di due confezioni di Ecopest Home del costo di 49,90€ con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.