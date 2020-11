Per agevolarvi nelle faccende domestiche, sono diversi gli elettrodomestici che possono aiutarvi. Uno dei migliori da usare è sicuramente la scopa ciclonica, un accessorio utile a pulire. Ecco i modelli in circolazione e la migliore che si trova in commercio.

Scopa ciclonica

In tempi di Covid-19, è fondamentale sanificare e pulire bene la propria onde evitare virus e batteri, oltre ai germi. La scopa ciclonica è sicuramente il dispositivo migliore per pulire la casa e sanificarla. Molto pratica, leggera e adatta per le pulizie di ogni giorno in quanto aiuta a far risplendere ogni angolo della vostra casa. Per scegliere quale sia la migliore, bisogna tenere in conto una serie di fattori che sono indispensabili al momento dell’acquisto.

Si chiama in questo modo in quanto sfrutta la tecnologia ciclonica e non ha bisogno di nessun sacchetto. All’interno di questo dispositivo, si generano vari vortici utili a separare l’aria pulita dalla polvere. Lo sporco giunge poi in un serbatoio che è possibile poi rimuovere, mentre l’aria pulita è espulsa tramite le bocchette di areazione.

Alcune di queste scope tendono a distinguersi in quanto presentano una tecnologia monociclonica, ovvero con un solo vortice d’azione, mentre altri modelli di ultima generazione si basano su una tecnologia multiciclonica, con più vortici in modo d’aspirare lo sporco in tempi rapidi, ma anche efficaci per la pulizia della casa.

La scopa ciclonica, a differenza di altri modelli che si trovano in circolazione, è molto leggera, pratica e facile da usare. Si consiglia di sceglierne un modello, magari dotata di tracolla, che vi permetta di pulire anche nelle superfici in alto, come soffitti e angoli dei muri, pareti, ecc. La potenza, il motore e i vari filtri sono alcune delle caratteristiche da valutare quando si tratta di comprare una scopa ciclonica.

Scopa ciclonica: modelli

Non è facile distinguersi in questo settore per la pulizia della casa dal momento che le tipologie di scopa ciclonica sono varie e ognuna presenta caratteristiche proprie che sono fondamentali ai fini dell’utilizzo. La scopa ciclonica può essere senza filo, il che risulta essere più facile da usare in quanto i fili rischiano d’ingombrare.

Per coloro che devono pulire una casa di piccole dimensioni o spazi, si consiglia di optare per una scopa ciclonica preferibilmente senza fili. Nel caso abbiate bisogno di una maggiore aspirazione e dovete pulire un appartamento più grande, la scopa ciclonica con filo è sicuramente il dispositivo migliore da usare.

Tra i modelli che si trovano in commercio, ci sono anche quelle dotate di sacchetto che dispongono di una ventola, che genera un vuoto d’aria in modo da risucchiare la polvere e riversare lo sporco in un sacchetto di carta che è biodegradabile. Non appena il sacchetto si riempie, bisogna ovviamente cambiarlo e sostituirlo con uno che sia pulito.

La tecnologia ciclonica ha una efficienza maggiormente elevata rispetto ad altri modelli per cui lo sganciamento è molto veloce e facile al tempo stesso.



La migliore scopa ciclonica

Come già succitato, i modelli di scopa ciclonica sono vari e ognuno corrisponde a determinate caratteristiche utili alla pulizia e alla sanificazione della casa. Tra i tanti modelli che si trovano, la migliore secondo gli esperti e i consumatori si chiama Ciclonica – sistema pulente 2 in 1. Un modello di scopa che intrappola e incorpora ogni granello di polvere e che ha le seguenti caratteristiche:

La tecnologia è rotante

Dispone di tripla spazzola

Molto potente, facile e rapida

Inoltre, in pochissimo tempo permette di garantire una ottima pulizia di tutta la casa e di ogni ambiente.

Un prodotto che è il più venduto negli ultimi 3 mesi con ben 72300 pezzi andati a ruba. Ciclonica non è solo una scopa, ma molto di più in quanto sono 2 prodotti in 1 che aiutano a pulire ogni stanza della casa. Si adatta a ogni pavimento, le spazzole non graffiano. Molto facile da usare in quanto basta farla scorrere sulle superfici che dovete pulire per ottenere ottimi risultati.

Un elettrodomestico che raccoglie tutto ciò che trova lungo il suo percorso: polvere, sporcizia, ma anche peli di animali, capelli, oltre a sabbia, terriccio, briciole, compreso le schegge del bicchiere caduto a terra. Con solo una passata permette di garantire risultati visibili nettamente migliori rispetto a qualsiasi altra scopa tradizionale.

Potete usarla su qualsiasi tipo di pavimento: dalle piastrelle ai laminati, passando per il linoleum, la moquette, il parquet, compreso il vinile, ecc.

La scopa Ciclonica – Sistema pulente 2 in 1 è molto leggera e ha un peso inferiore a un kg. Il manico è rotante fino a 360°. Il design è piatto e arriva anche nei punti maggiormente difficili. Non ha filo né batterie e molto silenziosa. Le spazzole frontali permettono di risucchiare immediatamente polvere e sporcizia, mentre le setola la raccolgono e la spingono nella parte centrale in cui la spazzola rotante che al accumula nel vano raccoglitore. Non appena il vano è pieno, basta un clic per svuotarlo.

