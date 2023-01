Sciarpe invernali: le tendenze 2023 di stagione

Con l’inverno in corso e le temperature che si stanno pian piano abbassando, è bene proteggersi e ripararsi nel modo migliore. Per poterlo fare, le sciarpe invernali non possono mancare nel proprio guardaroba anche grazie ai tanti modelli e alle ultime tendenze proposte dal settore della moda per creare outfit diversi.

Sciarpe invernali

Un accessorio che non è solo funzionale per proteggersi dal freddo, ma anche molto pratico, oltre a essere alla moda. Le sciarpe invernali sono un accessorio che si realizza in vari tessuti e che ha varie funzioni anche a seconda dell’uso che si intende farne. Nei mesi invernali si usano soprattutto per riparare il collo dal freddo, ma si adattano anche a vari outfit.

Nel corso degli anni, le funzioni di questo accessorio sono cambiate. Nei tempi antichi, durante l’antica Roma, erano usate essenzialmente per l’igiene personale al punto che prendeva il nome di sudarium, ovvero panno per il sudore, mentre nei paesi orientali come la Cina i vari colori si riferivano al rango dei soldati.

Nel XIX secolo le cose sono cambiate e questo accessorio è tuttora molto usato anche dai divi e le star di Hollywood. Oggi le sciarpe invernali si possono usare in diversi modi: sia per motivi funzionali, quindi proteggersi dalle basse temperature, ma anche per scopi estetici. Oggi si caratterizzano anche per le dimensioni che variano.

Per quanto riguarda i tessuti, in questa stagione si tende a optare per la lana, il pile e il poliestere che sono particolarmente indicati durante il periodo freddo, mentre il lino, il cotone si adattano maggiormente a temperature miti come l’autunno e la primavera. Si può abbinare con qualsiasi outfit in modo da creare il look adatto.

Sciarpe invernali: le tendenze

Per quanto riguarda i modelli di sciarpe invernali da indossare in questa stagione, si consiglia di fare riferimento alle tendenze del periodo che le propongono in tantissime tipologie. Il settore della moda le presenta lisce, avvolgenti, ricamate, a coste, molto soffici, di varie dimensioni: corte oppure extralunghe che arrivano quasi fino al ginocchio.

Si trovano anche modelli colorati ed estrosi che donano un tocco grintoso alle giornate invernali e al grigiore di questo periodo. Si infila un po’ ovunque, dentro cappotti o piumini in modo da giocare con i volumi e le stratificazioni. Alcuni stilisti come Ganni le propongono in lana riciclata nelle versioni e colori vivaci.

Le tendenze le propongono in una estetica minimalista oppure molto lunghe in lana vergine e mohair con dettagli applicati con logo adatta da abbinare insieme a una camicia bianca e gonna lunga nel colore grigio antracite. Burberry, celebre marchio, la presenta bicolor, nella tonalità del rosa e del beige, anche se disponibile in altre varianti.

Versace le propone con frange e il maxi logo del marchio. Voluminose, in cachemire o in lana, da indossare ad anello oppure come foulard, è un classico accessorio che non può mancare nelle giornate invernali. Le donne tendono a prediligerle in tinta unita o in stili orientali oppure in fantasie floreali per dare un tocco di colore al look.

Sciarpe invernali Amazon

Un accessorio diventato di gran moda e disponibile a ottimi prezzi e promozioni su Amazon. Se si clicca l’immagine si possono visualizzare diversi dettagli del prodotto. La classifica qui riportata presenta tre tipologie di sciarpe invernali tra le più apprezzate e desiderate dalle consumatrici con una descrizione di ciascun accessorio.

1)Queen Helena sciarpa calda

Il noto marchio propone questa sciarpa molto morbida, calda e avvolgente da indossare in questo periodo dell’anno. Un modello lungo di 180 cm dalla larghezza di 90 cm in lana e viscosa. Un modello elegante adatto da indossare anche come scialle e disponibile nei colori nero e marrone.

2)Superora sciarpa invernale

Una sciarpa da indossare anche come scialle con motivo a lattice molto morbida e calda con belle rifiniture. In finto cachemire e permette di proteggersi perfettamente dal freddo invernale. Combina la classica sciarpa a quadri da indossare con vari stili. Dona bellezza e fascino. Disponibile nei colori beige e nero.

3)Villand sciarpa di lana

Una sciarpa invernale con motivo realizzato a quadri molto grande con frange. Realizzata in materiale morbido e pregiato, molto calda. Ha un design multi-tono con motivo scozzese e disponibile nei colori rosso, giallo, cammello, lilla e nel bicolor nero-bianco. Funzionale, alla moda che si abbina a qualsiasi outfit.

Alle sciarpe invernali si consiglia di abbinare anche i migliori cappelli per la stagione.

