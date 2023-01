Tendenze sciarpe inverno 2023

Quali sono le sciarpe in tendenza per questo inverno 2022/2023? Scopriamolo insieme! Dalle più voluminose in lana a quelle più fini in cashmere, sono sicuramente un capo molto utile durante la stagione fredda e in grado di dare un tocco in più al proprio look.

Le sciarpe in tendenza per l’inverno 2023

Le sciarpe da avere durante l’inverno 2023 sono di diversi tipi, dalle più voluminose in lana a quelle più fini in cashmere o mohair, dalle più colorate a quelle con toni più neutri. Insieme a guanti e cappello, si tratta di un accessorio a cui non si può proprio rinunciare durante le giornate fredde e rigide della stagione. Avere una sciarpa calda, avvolgente e soffice aiuta a contrastare il freddo e a coprirsi in modo adeguato durante i mesi invernali, ma con i giusti colori e i giusti abbinamenti, può diventare anche un accessorio decisamente alla moda.

Ma come devono essere indossate le sciarpe? Si arrotolano intorno al collo, si appoggiano alle spalle, si lasciano libere sopra i coprispalla, e chi più ne ha più ne metta. Ognuno ha il suo modo personale per indossare una sciarpa, l’importante è saper scegliere gli abbinamenti giusti.

Tra le sciarpe più amate in questa stagione troviamo quella di Ganni, con un aspetto molto audace e gioioso. Un accessorio caratterizzato da un effetto sfumato e dal bordo con le frange, ideale con un bomber oversize e dei pantaloni cargo.

Jacquemus propone una sciarpa morbida, giocosa e unisex, color rosa acceso con bordini e logo rosso fuoco, da arrotolare intorno al collo, ideale con un cappotto panna e dei jeans a vita bassa. La sciarpa Max&Co. ha delle nuance pastello che si adattano perfettamente alla lana. Un accessorio molto vivace, bordato di sontuose frange, da abbinare ad un cappotto corto blu marino e una borsa in pelle a tracolla. Joseph propone una sciarpa da avvolgere intorno al collo in cashmere blu elettrico, rifinita con piccoli dettagli a coste, perfetta con piumino e pantaloni a palazzo. La sciarpa di Essentiel Antwerp è in misto mohair, voluminosa e soffice, perfetta con cappotto nero e gonna lunga. Loro Piana propone una sciarpa in tonalità azzurro baby, in cashmere, da indossare con una giacca montone marrone e un paio di slingback con la punta affusolata.

Sciarpe lunghe: gli abbinamenti da star

Le sciarpe lunghe sono sicuramente quelle più amate di questa stagione. Lo dimostra il fatto che le star le stanno già sfoggiando, in vari modelli e vari colori. Emily Ratajkowski ha sfoggiato una maxi sciarpa per un look street-style invernale comodo e chic. Un accessorio morbido e avvolgente, con uno stile che aggiunge un tocco senza tempo all’outfit athleisure di ultima generazione. La supermodella di 31 anni ama molto indossare abiti comodi, ma sempre raffinati, spesso con richiami vintage, come il bomber oversize in pelle che richiama gli anni ’90, in una sfumatura verde più scura di quella della sciarpa e una felpa hoodie rossa. Un trio di capi pieni di colore e molto carismatici, abbinati a leggings neri e sneakers bianche. Vestire in modo elegante ma anche in modo pesante per l’inverno non è sempre facile. Katie Holmes, specialista della moda cocoon, è famosa per i suoi look invernali che hanno sempre una gran classe, seguendo i trend più attuali. In uno dei suoi look recenti indossa il classico cappotto over taglio morbido in nuance moka con i jeans chiari e le sneakers etniche. Ha completato il look con un maglione tricot color panna modello dolcevita e una lunghissima sciarpa nocciola. La sua ex collega in Dawson’s Creek, Michelle Williams, ha scelto una lunga sciarpa avvolgente di colore nero, per un look senza tempo, facilmente abbinabile. Ha scelto un cappotto a quadri indossato sul sottogiacca all black in uno dei suoi look recenti.