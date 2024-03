La primavera 2024 è finalmente arrivata. Tra le calzature di tendenza per questa stagione ci sono le ballerine. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i modelli di tendenza e alcune idee di look.

Tra le tendenze Primavera 2024 spiccano le ballerine

La primavera è ufficialmente incominciata e tra le tendenze scarpe spiccano le ballerine, già tornate prepotentemente di moda lo scorso anno. Le ballerine aperte sono tra le tendenze primavera estate 2024, comode e versatili, perfette quindi per quando inizia a fare più caldo. Sono infatti più leggere delle classiche décolleté e più eleganti delle classiche sneakers. Per questa Primavera Estate 2024 sono inoltre di forte tendenza le ballerine con strass, in grado di dare quel tocco chic in più a qualsiasi look. Le abbiamo già viste sulle ultime passerelle, a testimonianza di come le ballerine siano tornate in auge. Per quanto invece riguarda i colori, le tendenze puntano sulle tonalità pastello a quelle neutre intramontabili. In poche parole, le ballerine sono la scarpa must have di queste stagioni calde, vietato non averne almeno un paio nel proprio armadio! Ma vediamo adesso insieme alcune idee di look e i modelli in trend per questa Primavera 2024.

Ballerine Primavera 2024: modelli in trend e idee look

Come abbiamo appena visto, tra le calzature di tendenza della primavera 2024 spiccano le ballerine, comode e versatili sono perfette per essere indossate in questa stagione. Tra le ballerine di tendenza ci sono quelle aperte e quelle con strass ma anche quelle in rete, senza dimenticare quelle con cinturino. Ma vediamo adesso insieme alcune idee di look per questa primavera 2024:

Le ballerine con strass: come detto tra i modelli di tendenza ci sono le ballerine preziose, tempestate quindi di strass e diamanti o paillettes, che abbiamo visto anche sulle passerelle. Elegante e femminili sono ideali da indossare la sera ma nulla vieta di indossarle anche di giorno, con un paio di pantaloni a palazzo e un top crop.

Le ballerine colorate: nelle stagioni calde si ha spesso voglia di dare colore al proprio look, quindi via libera alle ballerine colorate, come quelle rosse. Il rosso, infatti, è il colore di tendenza di questa primavera 2024. Perfette da abbinare a un paio di jeans skinny e a una t-shirt magari dello stesso colore delle ballerine.

Le ballerine aperte: anche loro di forte tendenza, perfette da abbinare a un paio di jeans con risvolto e a un maxi blazer. Vanno bene sia indossate a piede nudo sia con i calzini.

Le ballerine nere: sono le più classiche, ottime da indossare la sera, magari per un aperitivo abbinate a una gonna longuette e una camicia.

Le ballerine in raso: sembrano proprio le classiche scarpe da danza, in tessuto rosa confetto con i nastri in raso da legare alla caviglia. Perfette da abbinare a gonne dello stesso colore o a un paio di pantaloni bianchi.

