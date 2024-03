Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le scarpe basse ed eleganti di tendenza per la Primavera Estate 2024.

Le scarpe basse tornano di tendenza

Con l’arrivo della bella stagione si ha più voglia di andare in giro, di passeggiare, di passare meno tempo stando fermi. Si sa, le scarpe con il tacco sono amatissime da noi donne, eleganti e femminili e in grado, soprattutto per coloro non molto alte, di slanciare la figura. E’ anche vero che camminare sui tacchi, magari per tanto tempo, non è mai il massimo, soprattutto con l’arrivo del caldo e con i piedi che cominciano a sudare. Il bello è che, al giorno d’oggi, ci sono tanti modelli di scarpe basse che riescono comunque a essere eleganti e chic, e che quindi possono essere indossati anche in occasioni più formali. Tra l’altro, anche sulle ultime passerelle, abbiamo visto diverse modelle sfoggiare scarpe basse o con un tacco davvero minimo. Ma vediamo adesso nel dettaglio quali sono le scarpe basse ed eleganti di tendenza per la primavera estate 2024.

Le scarpe basse (eleganti) di tendenza per la Primavera Estate 2024

Come abbiamo appena visto, per questa primavera estate 2024 sono di forte tendenza le scarpe basse. Non è il tempo di dire addio a tacchi e plateau ma, anche per il nostro confort e la salute dei nostri piedi e delle nostre caviglie, è bene usarli sono per occasioni davvero importanti, anche perché al giorno d’oggi ci sono scarpe basse o con tacco minimo davvero super eleganti, oltre che comode. Ma vediamo adesso insieme quali sono le scarpe basse ed eleganti di tendenza per la primavera estate 2024:

Mocassini a punta: i mocassini sono da sempre i protagonisti della primavera, quest’anno diventano anche super eleganti. Un esempio sono i mocassini a punta da donna con nappine di Conté Studio 1978, super eleganti e disponibili in colore nero al prezzo di 69,99 euro.

i mocassini sono da sempre i protagonisti della primavera, quest’anno diventano anche super eleganti. Un esempio sono i mocassini a punta da donna con nappine di Conté Studio 1978, super eleganti e disponibili in colore nero al prezzo di 69,99 euro. Ballerine: le ballerine sono tornate prepotentemente di moda lo scorso anno, guai a non averne un paio nel nostro armadio. Di grande tendenza quelle con cinturino, in stile slinback, e in vernice, come quelle di ConTé, disponibili in colore nero o nude, con morbido plantare memory in pelle sintetica e suola in gomma. Il costo è di 55,99 euro.

le ballerine sono tornate prepotentemente di moda lo scorso anno, guai a non averne un paio nel nostro armadio. Di grande tendenza quelle con cinturino, in stile slinback, e in vernice, come quelle di ConTé, disponibili in colore nero o nude, con morbido plantare memory in pelle sintetica e suola in gomma. Il costo è di 55,99 euro. Sandali: i sandali sono la scarpa dell’estate per eccellenza. Di modelli se ne possono trovare davvero tantissimi un pò ovunque, compresi i modelli eleganti magari caratterizzati da strass e diamanti, come quelli di Galapagos, in vera pelle e chiusi alla caviglia con un cinturino. Il prezzo su shoesmyfriend è di 72 euro.

Queste sono quindi le scarpe basse ed eleganti di tendenza per la primavera estate 2024. Tutte si possono abbinare facilmente a gonne, pantaloni o vestiti e sono adatta per tante occasioni diverse. E voi, quale di queste calzature preferite?

