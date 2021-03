Considerando la chiusura delle palestre e con le belle giornate in arrivo, per mantenersi in forma basta anche una corsa o qualche allenamento nel parco. Per farlo, bisogna indossare delle scarpe fitness che siano adeguate. Ecco alcuni dei migliori modelli e quale scegliere.

Scarpe fitness

Il fitness è una attività sportiva per cui non si ha bisogno di attrezzi specifici, ma che si può praticare tranquillamente a casa con esercizi e un allenamento specifico. Bisogna, però, fare particolare attenzione al tipo di scarpe fitness da scegliere per svolgerlo nel modo adeguato e senza problemi ai piedi o incappare in traumi e infortuni per delle calzature sbagliate. Innanzitutto, le scarpe fitness, a prescindere dall’attività che si svolge, devono avere una buona ammortizzazione, aderenza e traspiranti.

Le scarpe fitness sono un investimento che vale davvero la pena proprio per evitare malesseri e dolori, non solo ai piedi, ma anche alla schiena. Una calzatura del genere permette la massima sicurezza, ammortizza gli urti e permette di aderire molto bene alla superficie, quindi al terreno nel quale praticare la propria attività fisica.

Una delle caratteristiche da valutare, al momento dell’acquisto delle scarpe fitness, è sicuramente la suola che non deve essere troppo bassa, ma neanche eccessivamente alta.

A differenza di altri modelli di scarpe, queste calzature che sono pensate per l’attività sportiva, deve essere adatta al tipo di allenamento che si va a svolgere, quindi garantire il massimo della vestibilità.

Gli altri elementi importanti sono la pianta larga e la suola antiscivolo che deve essere dotata di cuscinetti in gel per evitare troppi sforzi e infortuni sulle caviglie. Infine, meglio optare per dei modelli traspiranti che permettano al piede di respirare nel modo corretto soprattutto quando è in condizioni di sforzo eccessivo.

Scarpe fitness: modelli

Per la scelta delle scarpe fitness, i modelli sono tantissimi proprio perché si adattano a diverse discipline e sport che si praticano. Alcuni modelli di scarpe fitness sono dotate di suole con un punto di rotazione grazie al quale risulta facile eseguire i vari movimenti ed esercizi, come gli squat o l’abduzione delle gambe. In questo modo non si perde l’aderenza che è fondamentale.

Per chi durante l’allenamento è abituato a usare i manubri che influiscono sull’equilibrio, si consiglia, anche in base al parere dell’esperto, di optare per delle scarpe con i lacci che mantengono i piedi nella posizione fissa evitando infortuni come una distorsione alla caviglia o lesioni al ginocchio.

Tra i modelli di scarpe fitness da usare, nel caso di workout che tende a sollecitare le articolazioni, meglio optare per delle calzature che abbiano una buona ammortizzazione. Quindi, meglio puntare per modelli che abbiano l’airbag per proteggere il sistema osteoarticolare.

Sono tantissimi i marchi sportivi che nelle scarpe fitness usano una sorta di retina per far traspirare il piede e permettere una migliore circolazione dell’aria. Sono modelli di scarpe che prevengono i cattivi odori, oltre a impedire di far scivolare il piede nella scarpa. Sono calzature molto leggere che favoriscono le prestazioni e i progressi durante l’attività fisica. In commercio si trovano modelli di scarpe fitness a seconda del luogo in cui si pratica l’attività fisica: che sia su strada, sterrato o anche a casa.

Scarpe fitness Amazon

Per chi vuole tenersi in forma e sta pensando a quali calzature indossare, il sito di Amazon propone diversi modelli di scarpe fitness che si adattano alle esigenze di ognuno approfittando di sconti e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto si possono vedere alcune informazioni al riguardo. La classifica qui presente illustra i 3 modelli più ordinati.

1)Dafenp uomo donna scarpe da ginnastica

Un modello di scarpa fitness, running e sneaker molto basse e comode. Realizzate con un materiale molto leggero e traspirante che mantiene i piedi asciutti. Hanno un sottopiede imbottito e un sistema plantare per un comfort ottimale durante il movimento. Hanno la classica chiusura con lacci, quindi molto facile da indossare. Il tacco è piatto. Adatta per qualsiasi uso: indoor, outdoor, ma anche per palestra, jogging, ecc. Si trovano nei colori grigio, nero, blu, ecc.

2)Nike Wmns Revolution 5

Sono scarpe da donna in sintetico ottime da indossare per la corsa con lacci. Un design molto minimalista per una scarpa che dona il massimo del comfort e della comodità. Molto leggera e dona un comfort traspirante. L’intersuola è in schiuma per una ottima ammortizzazione e leggerezza. Disponibile nel colore nero.

3)Adidas Smabrose W

Un modello di scarpe da donna con chiusura stringata e realizzata in sintetico. Ha un pellame molto morbido con suola in gomma. Ha un platform al punto giusto. Un modello molto comodo e utile per praticare qualsiasi attività fisica e allenamento.

