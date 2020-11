Considerando le nuove norme stilate in seguito al Covid e la chiusura delle palestre, potete allenarvi tranquillamente a casa indossando i capi adatti. L‘abbigliamento per il fitness a casa deve essere comodo: i consigli su cosa indossare per essere in forma.

Abbigliamento per fitness in casa

Sebbene i vostri allenamenti non si effettuino più in palestra o nei centri sportivi, l’abbigliamento per fitness anche tra le mura domestiche, non deve essere assolutamente trascurato e bisogna dargli la giusta importanza che merita. Un abbigliamento non adatto può causare problemi di traspirazione, ma anche irritazione alla pelle, oltre a impedire determinati movimenti durante le varie fasi dell’allenamento stesso.

L’abbigliamento per fitness, che sia con pesi o manubri, ma anche esercizi cardio o a corpo libero, porta a indossare dei capi che siano adatti per l’attività fisica che devono essere comodi e pratici consentendovi il massimo della libertà di movimento. Dalle canottiere alle magliette sino ad arrivare ai leggings compreso anche le tute, sono solo alcuni dei capi che potete indossare.

I capi sono in tessuto traspirante con cuciture piatte e non devono perdere colore a contatto con il sudore. Un reggiseno sportivo insieme a dei leggings come Legs Legs sono un abbigliamento idoneo per una attività quale pilates oppure esercizi cardio. I modelli sono sia di colore scuro come il nero, ma anche tonalità neutre quali sabbia o terracotta.

La classica tuta da jogging completa di pantaloni ampi sulla gamba e molto stretti alle caviglie è l’abbigliamento per fitness ideale da indossare in caso di allenamento a casa, magari in camera o nel soggiorno. La canotta e i pantaloncini oppure i pantaloni termici sono adatti per praticare attività fisica in quanto consentono la libertà di movimento.

Abbigliamento per fitness: consigli

Durante la pandemia da Covid-19, per praticare attività fisica e fitness a casa, bisogna ingegnarsi per trovare delle soluzioni che siano adatte e idonee per tenersi in forma. Sebbene stiate a casa, la prima regola per l’abbigliamento per fitness, è la comodità, ma un occhio allo stile e alla moda sono assolutamente concessi.

Potete indossare tute, top, scarpe di tendenza, insomma qualsiasi cosa che vi permetta di essere a vostro agio e stare bene con voi stesse. Inoltre, sono tantissimi i capi e gli accessori colorati che donano una iniezione di positività e di allegria al vostro allenamento. Il giusto outfit per l’attività fisica può anche darvi la giusta motivazione per continuare il vostro allenamento.

Sui social, soprattutto su Instagram, sono tantissime le idee e consigli che potete copiare dagli esperti e dalle influencer per creare il vostro abbigliamento per fitness che sia perfetto e ideale. Potete selezionare alcuni dei capi e accessori più belli e alla moda per non rinunciare allo stile anche quando vi allenate.

Il reggiseno sportivo è assolutamente un must da indossare ed è parte integrante dell’abbigliamento per fitness. Potete sceglierlo in vari colori, compreso anche stampe leopardate per dare grinta al vostro look. Le magliette con le stampe o le emoticon con disegni positivi oppure un tank top sono assolutamente consigliabili. Le stampe floreali, ma anche optical o astratte insieme ai leggings super colorati completano il vostro look per essere in forma in casa e allenarvi.



