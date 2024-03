Scarpe stringate: quale scegliere e quando indossarle

Alcune calzature, progettate e nate per il sesso maschile, si adattano molto bene anche alle donne. È il caso delle scarpe stringate, quindi con lacci, indicate per ogni look e abbigliamento. Si possono trovare in vari modelli e stili per le esigenze di ogni donna.

Scarpe stringate

Un modello di calzatura come le scarpe stringate dovrebbe essere sempre presente nel guardaroba degli uomini e delle donne. Considerata da sempre un modello passe partout e di eccellenza da indossare in ogni occasione e momento per un look impeccabile e alla moda, secondo le tendenze.

Un tipo di calzatura in grado di adattarsi a qualsiasi look, capace di essere sia elegante, ma anche adeguato per tutti i giorni. Dona sicuramente quel tocco british che non può mancare nel proprio abbigliamento e look. Indicate anche per contesti business come l’ufficio o look maggiormente casual.

Si consiglia di scegliere le scarpe stringate in tonalità e colori che siano facilmente abbinabili come il nero, il grigio, il blu o anche il beige. Nel caso si avesse bisogno di un secondo paio di queste calzature, sarebbe meglio optare per tonalità come il cognac o il bicolor che risultano essere molto più difficili da abbinare.

Sebbene sia una tipica calzatura vanno benissimo anche per il sesso femminile, da scegliere nel modello piatto con due o tre centimetri di tacco. Si consiglia di preferire il modello con la linguetta bassa sul collo del piede nel caso di caviglie grandi o comunque importanti.

Scarpe stringate: abbinamenti e look

Come già detto, un modello di calzatura come le scarpe stringate sono in grado di adattarsi a ogni tipo di look e di abbinamento possibile a seconda del contesto e dell’occasione migliore. In tal caso, è possibile indossarle con dei jeans skinny o pantalone a sigaretta per un look elegante, ma non troppo austero o serio.

Le tonalità come il cognac, il nero e il bianco si adattano a qualsiasi look. Quindi un cappotto o pantalone con questi colori sicuramente dà un tocco in più al proprio outfit facendo sembrare al passo con i tempi e le tendenze, in generale.

Le scarpe stringate sono poi perfette per il look asimmetrico in quanto danno un aspetto e abbigliamento alternativo. In tal caso sarebbe meglio evitare le calze oppure optare per una coprente evitando quelle velate che non andrebbero bene. Sono poi perfette con il denim, come i jeans dal momento che creano un look perfetto, ma semplice.

Scarpe stringate: offerte Amazon

Sono calzature facilmente acquistabili, in base alle promozioni su Amazon dove è sufficiente cliccare la foto per le caratteristiche del prodotto. La classifica mostra le migliori stringate da indossare scelte tra le più attraenti dalle consumatrici online.

1)Marco Tozzi scarpe stringate donna

Un modello in pelle dalla suola morbida che garantisce il massimo comfort. Sono una calzatura leggera. Si adattano molto bene alla forma del piede dando quel benessere necessario. Molto resistenti e comode, quindi indicate per un look da ufficio.

2)Dream Pairs scarpe Oxford donna

Una scarpa stringata di colore nero dallo stile versatile. Un modello dal design delicato con cuciture fini per un look sofisticato. Sono in pelle, con suola antiscivolo dalla vestibilità aderente.

3)Geox D Arlara I scarpe donna

Il noto marchio di calzatura ha ideato questo modello traspirante e ammortizzante che protegge da eventuali urti e sollecitazioni. Molto leggera come calzatura per garantire il massimo movimento e con tacco da 3.5 cm.

