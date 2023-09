Chiara Ferragni è da sempre al centro dell’attenzione mediatica: polemiche, critiche e insulti sono all’ordine del giorno per l’imprenditrice italiana. Questa volta a scagliarsi contro l’influencer è Caterina Collovati. La giornalista, conduttrice e opinionista, tramite una storia sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Sbattere continuamente il sedere in faccia ai followers rappresenta un problema“. Ma qual è la motivazione di questo attacco così duro?

Chiara Ferragni, l’attacco di Caterina Collovati

Tutto è iniziato da una risposta di Chiara Ferragni ad Andrea Giambruno. Il giornalista di Rete4, nonché compagno di Giorgia Meloni, parlando dei recenti stupri di Caivano e Palermo durante una puntata del programma Diario del Giorno, ha invitato le donne a non ubriacarsi per evitare di trovarsi in situazioni pericolose. Non solo. Il giornalista ha poi continuato paragonando gli stupratori a dei lupi. “Se eviti di ubriacarti, eviti di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi“. Dichiarazioni che hanno scatenato una vera e propria bufera sui social. Tanto che anche Chiara Ferragni ha voluto dire la sua. Tramite il suo profilo Instagram ha commentato: “Il nostro problema sono gli uomini, come loro“. L’imprenditrice digitale ha ricevuto migliaia di commenti di sostegno e solidarietà, tuttavia, non tutti si sono trovati in accordo con lei.

“Sbattere continuamente il sedere in faccia ai followers rappresenta un problema“…

Ed ecco qua che ci troviamo, come già anticipato, all’attacco di Caterina Collovati nei confronti di Chiara Ferragni. La conduttrice, opinionista e giornalista, è una delle donne più rappresentative della televisione italiana, nota soprattutto per i suoi numerosi attacchi ai personaggi dello spettacolo. Questa volta ha deciso di esprimere il suo disappunto verso l’influencer, spendendo parole molto dure nei suoi confronti. “Sbattere continuamente il sedere in faccia ai followers rappresenta un problema“, scrive la giornalista in una storia sui suoi canali social, correlando anche una foto dell’influencer in piscina mentre mostra il suo lato b.

Caterina Collovati poi continua scrivendo che quella di Chiara Ferragni è una vera e propria ossessione compulsiva, definendolo addirittura come un vizio. Si sa, però, che tra l’influencer e la giornalista non scorre buon sangue. Ricordiamo infatti che non è la prima volta che Caterina Collovati attacca Chiara Ferragni. Qualche mese fa, in occasione del chiacchieratissimo episodio accaduto a Sanremo, la giornalista aveva criticato l’influencer e il marito dicendo: “Sua moglie, tra una nudità e l’altra, ci insegna come le donne debbano sentirsi più sicure, peccato non tenti di civilizzare il marito“. Dunque… come andrà a finire tra la Ferragni e la Collovati? Al momento l’imprenditrice digitale non ha ancora commentato il recente attacco della giornalista. Aspettiamoci una replica nei prossimi giorni… sicuramente l’influencer non rimarrà in silenzio e risponderà a tono!