Quanto costa il nuovissimo orologio Hublot di Chiara Ferragni? Il prezzo è stellare

Chiara Ferragni, mentre si trovava in vacanza sulle Dolomiti, ha mostrato ai suoi follower su Instagram il suo nuovissimo orologio di lusso color cielo. Dopo le vacanze trascorse ad Ibiza con la famiglia, Chiara Ferragni, Fedez e i loro figli, Leone e Vittoria, dopo essere tornati per qualche giorno a Milano, sono partiti per trascorrere qualche giorno sulle Dolomiti, per prendere un pò di fresco. Come sempre l’influencer e imprenditrice lombarda ha coinvolto i suoi follower pubblicando diverse stories della vacanza sulle Dolomiti e proprio in una di queste storie la Ferragni ha mostrato il suo nuovissimo orologio. Di che orologio si tratta? Il nuovo orologio di Chiara Ferragni è firmato Hublot e si chiama Big Bang Unico Sky Blue ed è un orologio in edizione limitata lanciato per l’estate 2023. Ciò che caratterizza questo orologio è il colore, infatti è di un celeste acceso che fa proprio pensare al cielo azzurro dell’estate e mette subito di buon umore anche solo a guardarlo. Le lunette e le casse sono in ceramica high-tech, ovvero in un materiale antigraffio, e tutti i 354 componenti dell’orologio sono a vista. Quanto costa questo orologio? Sul sito del marchio viene venduto a 24.900 euro, ma molto probabilmente Chiara Ferragni lo ha avuto in cambio di una sponsorizzazione social, visto che la nota influencer nella storia ha usato la dicitura #supplied.

Chiara Ferragni e la passione per gli orologi di lusso

Come abbiamo detto poc’anzi, Chiara Ferragni ha un nuovissimo orologio di lusso firmato Hublot, in edizione limitata, caratterizzato da un colore celeste acceso, davvero perfetto per l’estate! Chiara Ferragni è molto appassionata di orologi di lusso, infatti ne possiede diversi e spesso gli mostra ai suoi follower sul proprio profilo ufficiale di Instagram. Tra gli orologi in possesso dalle moglie di Fedez, troviamo ad esempio l’orologio a forma di serpente firmato Bvlgari. Si tratta di un orologio in oro e diamanti a forma di serpente, è caratterizzato da un bracciale rigido a spirale in oro bianco 18kt, ha un quadrante in madreperla ed è colmo di diamanti brillanti sia sul cinturino che sul quadrante. Sui canali ufficiale della gioielleria, questo particolare orologio veniva venduto a 54.000 euro. Tra gli altri orologi di lusso sfoggiati dall’imprenditrice e influencer lombarda abbiamo anche diversi Rolex, come ad esempio il Rolex Submarine Date Blu, che Chiara ha mostrato ai suoi fan nel 2018, orologio con quadrante e lunetta blu in acciaio e oro, oppure il Rolex-Day Date 40 in oro giallo e diamanti, o ancora il Rolex Sky Dweller in oro, o quello, sempre in oro giallo, con Mickey Mouse disegnato sul quadrante. Questi sono solo alcuni degli orologi di lusso in possesso di Chiara Ferragni, che, come detto in precedenza, è davvero molto appassionata di orologi di lusso. Vedremo quale sarà il prossimo che l’influencer mostrerà ai sui follower su Instagram.