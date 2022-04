Sarah Talabi Thimotée Chalamet marito chi è storia

Nelle ultime ore sta impazzando sul web la notizia sul presunto bacio tra la modella Sarah Talabi e Thimotée Chalamet. I due ragazzi sono stati visti insieme al Coachella durante il set di Swedish House Mafia e The Weekend.

Chi è Sarah Talabi

Questo gossip è iniziato quando l’attore Thimotée Chalamet è stato avvistato in dolce compagnia al Coachella. Tra l’altro, in queste ore sta girando un video che è diventato virale su TikTok, che vede il giovane attore in compagnia di una ragazza misteriosa. In molti pensano che sia Sarah Talabi, la modella nigeriana 22enne che ha lavorato come modella per Victoria’s Secret. La modella ha deciso quindi di rispondere ai diversi rumors secondo cui lei e l’attore si sarebbero baciati al Coachella durante il fine settimana.

Le parole della modella Sarah Talabi

La modella e attivista nigerina ha avuto una risposta intelligente dopo che la pagina di gossip delle celebrità DeuxMoi ha pubblicato il messaggio in cui si diceva:

Thimotée Chalamet stava ballando e baciando la modella di Victoria’s Secret, Sarah Talabi, al Coachella.

La modella ha così commentato le voci a PageSix, un’altra rivista di gossip:

Sono stata al Coachella questo weekend, così come al Revolve Festival e ad alcune altre feste private. Quella nelle foto ero io, anche mia sorella gemella, Leah Talabi, era lì. Stavamo tutti semplicemente passando il tempo e ballando a tempo di musica. È stata la notte più bella della mia vita. Tutti mi chiedono se stavo baciando Timothée Chalamet al Coachella, e questa è una buona domanda. Ma una grande domanda sarebbe chiedere ai nostri leader mondiali perché la Terra sta perdendo 1,2 trilioni di tonnellate di ghiaccio ogni anno a causa del riscaldamento globale e perché la riforma della crisi climatica è stata completamente inefficace. Vi incoraggio a contattare i vostri rappresentanti locali e chiederglielo.

Con questa risposta la modella non ha né confermato né smentito le voci sul presunto bacio.

Altri rumors

Molti altri pensano che in realtà la ragazza non sia Sarah Talabi, perchè la ragazza mostrata nel video ha i capelli scuri mentre la modella nigeriana è bionda. Il mistero continua! Secondo altre fonti di DeuxMoi, l’attore è stato visto in compagnia di altre modelle Chantel Jeffries e Cindy Wolf. La pagina di gossip ha scritto sulle proprie pagine social:

Non so chi sia Sarah Talabi, ma voi ragazzi mi state dicendo che non è in quella foto… La conclusione è che Timmy sia uscito con molte donne diverse questo fine settimana, lasciamolo vivere.

Chi sia la fortunata che è riuscita a conquistare il cuore di Thimotée Chalamet ancora non ci è dato saperlo e rimane nell’ombra del Coachella.