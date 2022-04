Coachella 2022: date, artisti e location

Dopo due anni caratterizzati dalla pandemia da Coronavirus che ha letteralmente bloccato tantissimi settori dedicati all’intrattenimento, anche l’industria musicale sembra essere finalmente pronta a ripartire.

È quasi tutto pronto infatti per il Coachella 2022 di cui sono stati svelati tutti i dettagli dalle date alle location, fino ovviamente anche alla lineup degli artisti che si esibiranno.

Ecco tutto quello che sappiamo sull’evento più atteso da appassionati di musica e influencer da tutto il mondo!

I fan e le influencer (da quelle affermate alle “wannabe”) sono tutti avvisati: c’è una data, un luogo e da adesso anche una scaletta! Il Coachella infatti partirà il 15 aprile 2022 per poi concludersi il 24 dello stesso mese.

Il luogo della manifestazione inoltre, è lo stesso degli altri anni, ovvero il celebre Empire Polo Grounds ad Indio nella calda e stilosa California.

La lineup ufficiale: chi sono gli headliner

Gli headliner dell’evento, cioè i cantanti che guideranno la manifestazione per l’edizione del 2022, saranno Harry Styles ormai da lanciatissimo nella sua carriera da solista dopo il successo ottenuto insieme agli One Direction e Billie Eilish che ha recentemente vinto agli Oscar 2022 nella categoria Miglior canzone originale per la sua No Time To Die.

Headliner del Coachella anche il rapper, imprenditore ed ex marito un po’ fumantino di Kim Kardashian, Kanye West che oggi si fa chiamare semplicemente Ye, anche all’anagrafe, che secondo l’artista sarebbe la parola più usata nella Bibbia.

Gli altri artisti

Presente al Coachella 2022 anche il supergruppo Swedish House Mafia, una particolare band di musica hous svedese composta da tre dj producer: Axwell, Steve Agnello e Sebastian Ingrosso, ritornati in attività dal 2018, dopo una lunga pausa partita dal 2013.

A condividere il palco con Billie Eilish ci sarà anche il fratello della cantante, Finneas O’Connel, che con la sorella ha condiviso l’Oscar per No Time To Die. In una delle serate del festival si esibirà anche il giovane rapper Lil Baby e successivamente sarà anche il turno di Daniel Caesar. Al Coachella verrà dato anche spazio alla musica rock degli Indles e si assisterà anche al ritorno di Carly Rae Jepsen, la voce della hit di qualche anno fa Call Me Maybe.

Grande attesa anche per una delle artiste rap più in voga del momento, Megan Thee Stallion e per Stromae, il cantante belga ritornato sulle scene dopo il ritiro a causa di alcuni problemi di salute. Sul palco del Coachella ci sarà anche la rapper Doja Cat e una rappresentanza brasiliana con Anitta, che qui in Italia conosciamo per i duetti estivi con Fred De Palma.

Tra gli artisti del Coachella 2022 anche il dj tedesco Tino Piontek, conosciuto anche come Purple Disco Machine e, a proposito di disc jockey, attesissimo anche Fatboy Slim, dj e producer britannico diventato celebre nell’ormai lontano 1999 per la sua hit Right Here, Right Now con cui tutti almeno una volta (o anche decisamente più di una) ci siamo scatenati in pista.

Ci sarà anche l’Italia

E per quanto riguarda l’Italia? Il nostro Bel Paese sarà orgogliosamente rappresentato dai Måneskin, che dopo la vittoria all’Eurovision con Zitti e Buoni (brano con cui hanno vinto anche il Festival di Sanremo) hanno conquistato tutto il mondo e no, non è un modo di dire. Infine anche Mika, che con i Måneskin condivide l’esperienza ad X-Factor ma in qualità di giudice e coach, sarà sul palco del Coachella.