Il Festival di Sanremo 2023 è giunto a conclusione e ha visto trionfare Marco Mengoni. Quanto accaduto nella città dei fiori, però, continua a far discutere. Nelle ultime ore è diventato virale un filmato in cui appare Madame nell’esatto momento in cui scopre dietro le quinte il chiacchiericcio sulla lite con Anna Oxa.

Sanremo: Madame scopre la lite con Anna Oxa

Anche se il Festival di Sanremo 2023 ha eletto il suo vincitore, il chiacchiericcio intorno ai fatti più eclatanti della kermesse andrà avanti per settimane. Nelle ultime ore è spuntato fuori un video che ha come protagonista Madame. La cantante è immortalata dietro le quinte, mentre riceve una domanda sulla presunta lite con Anna Oxa. Raggiunta dai microfoni di Dietro Festival, Madame ha vuotato il sacco.

La reazione di Madame

Madame, pur non facendo il nome della Oxa, ha dichiarato:

“L’artista A? Non l’ho neanche mai incontrata dietro le quinte perché io e lei avevamo orari molto diversi. Quindi mi dispiace deludere i vostri cuori, ma purtroppo erano tutte cavolate”.

Nessuna lite, quindi, tra Madame e Anna. Tra l’altro, la cantante de Il Bene nel Male ha smentito la questione anche via social: “Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine.

Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore per te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica“.

La smentita di Anna Oxa

Non solo Madame, anche lo staff di Anna Oxa ha smentito le liti dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023. Oxarte ha chiarito:

“Mentre fanpage ed altri si divertivano a vomitare ancora fango, diffamando la signora Oxa, ledendo la dignità, l’onore, la reputazione e l’attività lavorativa. La signora Oxa stava piacevolmente a colloquiare con le forze dell’ordine, carabinieri e polizia. Questa è delinquenza (?) è violenza su una donna (?). 90 giorni. Milly Milano La società Oxarte ed Anna Oxa. Ringraziano la polizia di Stato ed i Carabinieri dello Stato Italiano, per il lavoro che fanno tutti i giorni con passione e dedizione a servizio di tutti noi”.