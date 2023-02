È una delle personalità musicali italiane da sempre più discusse: Anna Oxa, iconica e camaleontica, tornerà sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2023, in onda dal 7 all’11 febbraio 2023.

Ripercorriamo insieme i look più iconici indossati da Anna Oxa nel corso della sua incredibile carriera.

Anna Oxa: i look più iconici tra passato e presente

Se pensiamo ad Anna Oxa pensiamo a stile, sensualità, audacia e punk-rock. La cantante, classe 1961, sin dai suoi esordi ha dimostrato di avere una personalità forte e determinata, sottolineata da un fashion style che ha sempre fatto discutere.

I suoi look sono rimasti e rimarranno per sempre nella storia, come quando, a fine anni 70, si presentò per la prima volta sul palco dell’Ariston con cravatta a pois, camicia celeste e blazer nero firmato Ivan Cattaneo.

Ad aggiungere “pepe” al tutto, un make up grafico eccentrico e un hairstyle corto e tirato indietro da una bella manciata di gel. Aveva solo 16 anni e sale sul palco musicale più famodo d’Italia cantando Un’emozione da poco, il brano che Ivano Fossati aveva appositamente scritto per lei.

Passano gli anni e Anna Oxa diventa un camaleonte fashion: cambia stile, adatta il suo mood ai tessuti e diventa nel giro di poco una vera femme fatale da urlo.

La si ricorda infatti nelle sue mise sensuali, dove a essere protagoniste erano le tutine con cappuccio, gli abiti attillati dorati appariscenti ma super sexy. I capelli da neri diventano biondo platino e la sua grinta non muore mai: è il 1985 quando Anna Oxa torna a Sanremo e canta A lei, vestendo un soprabito rosso sotto il quale la silhouette è messa in evidenza da una tuta in lycra iper attillata rosso fuoco.

Un anno dopo la cantante ritorna al Festival di Sanremo e stupisce il pubblico non solo con la sua iconica voce, ma anche al look audace proposto. Anna Oxa canta È tutto un attimo con addosso un abito total black che le copre il capo e poco altro, lasciando scoperto l’ombelico e le spalle: più audace di così!

Con Quando nasce un amore, è il 1988, Anna Oxa continua il suo percorso di stile con grande sicurezza. Questa volta i capelli sono gonfi e tirati indietro in stile leonessa e l’abito, un monospalla viola, resta impresso per lo strascico e il suo dolce appoggio alla silhouette della cantante.

Passa il tempo ma lo stile no: nel 1990 Anna Oxa ritorna al Festival di Sanremo e canta il noto brano Donna con te. Per l’occasione lo stile è diverso dal solito e incornicia alla perfezione l’immagine degli anni 90: completo blazer e pantaloni dalle tonalità naturali, capelli di nuovo scuri e un makeup degno della sua personalità.

È il 1994 quando Anna Oxa veste il ruolo di co-conduttrice a fianco di Pippo Baudo e il look è l’emblema dell’eleganza: abito di Gianni Versace luminoso e aderente, in perfetta linea con la sua immagine di donna elegante ma al contempo originale.

Nel 1997 la cantante si classifica seconda e per la prima volta sfoggia un outfit romantico in stile sottoveste: l’abito, nero e a spalline sottili, è di Alberta Ferretti.

1999: il rock torna a vestire Anna Oxa. Forse è uno degli outfit più discussi di tutti i tempi, nonché quello maggiormente ricordato: lo scandalo degli slip visibili fece il giro del paese in un attimo. Cantando Senza pietà Anna Oxa ha dato l’ennesima prova di una grande personalità: look firmato Gucci (era il tempo di Tom Ford), pantaloni a vita bassissima, perizoma in vista, top nero aderente e capelli lunghi e liscissimi con colpi di sole quasi bianchi. Quello che allora fece scalpore oggi, nel 2023, è una tendenza assoluta (Elodie ne è un esempio).

Negli anni 2000 Anna Oxa torna a Sanremo: la sua ultima apparizione risale al 2022, quando durante Sanremo Giovani si presentò con jeans baggy, anfibi extra bold, blazer lungo e cappellino total black. Immancabili anche gli occhiali da sole.

Che cosa accadrà al Festival di Sanremo 2023? Il pubblico si aspetta grandi cose da lei e noi non vediamo l’ora di vedere che cosa indosserà.