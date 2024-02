Sanremo 2024, e se vi raccontassimo cosa si cela dietro al significato della collana di Irama? Se siete curiose anche voi di saperne di più, allora leggete fino in fondo questo articolo, per sapere tutta quanta la verità.

Il significato della collana di Irama a Sanremo 2024: Il gioiello scatena l’ironia dei social media

Per la prima serata di Sanremo, Irama ha optato per un ensemble completamente nero. La sua mise semplice era accentuata da un filo rosso al polso e da una collana stretta in mano.

Nel 2016, Irama ha debuttato sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte. Quest’anno, il cantautore toscano fa la sua quarta apparizione al Festival di Sanremo ma tra i Big. Porterà in gara una canzone estremamente intima, personale e che riflette molte delle sue esperienze. Per farla risaltare, ha scelto di proposito un look minimalista che completa e valorizza la canzone senza metterla in ombra.

Il primo aspetto di Irama per la serata inaugurale

Quest’anno, Irama ha fatto una scelta di stile molto diversa dal 2022, anno della sua ultima partecipazione a Sanremo. Quell’anno scelse un guardaroba altamente griffato, firmato da Givenchy. Questa volta, invece, ha optato per il no brand: nessun stilista, nessuna Maison in particolare. Lo ha fatto per dare risalto esclusivamente alla musica. “Tu no” è una canzone che tratta il tema del distacco, dell’assenza e della perdita. Per la prima serata ha scelto un look total black: nero dalla testa ai piedi, per il cantante. Questo renderà felici coloro che lo hanno inserito nella squadra di Fantasanremo, soprattutto perché il total black è uno dei bonus indicati nelle [regole di stile di FantaSanremo 2024].

Il significato della collana di Irama

Sui social media, molti si chiedono il significato della collana che Irama ha portato con sé sul palco, non indossata al collo, ma tenuta stretta tra le mani. Alcuni ipotizzano su X (ex Twitter) che possa essere un ricordo della sua amata nonna. Altri notano anche una certa somiglianza con l’amuleto di The Vampire Diaries, la collana Verbena indossata dal personaggio di Elena Gilbert. Al polso è stato notato anche un filo rosso, che forse rappresenta un legame indissolubile, un filo che lo tiene legato a qualcuno.

Chi è Irama, fuori da Sanremo?

Chi è Irama? Filippo Maria Fanti, conosciuto su Instagram come Irama plume, ha oltre 1,5 milioni di follower, ha 28 anni e viene da Carrara. Il suo nome d’arte ha un doppio significato: è un anagramma del suo secondo nome, Maria, e in malese il termine “irama” significa “ritmo”.

Is Irama still in a relationship?

Negli ultimi anni, il cantautore carrarese è stato spesso oggetto di gossip per le sue relazioni con modelle e volti noti dei social network. Tuttavia, sembrava che avesse riallacciato la relazione con Khady Gueye. O almeno così sembrava. Perché solo pochi giorni fa la ragazza ha dichiarato:

“Non sono la ragazza di Irama”.

Khady Gueye è una ragazza nata a Milano da genitori senegalesi. La sua occupazione è quella di modella e fotomodella. Nel suo recente ingresso nel reality show ‘Ex on the beach Italia’, Khady si è descritta come una persona impulsiva, simpatica, schietta e molto gelosa.

La relazione tra lei e Irama sembrava essere finita, tuttavia una foto recente sui social network li ha ritratti entrambi con lo stesso maglione, facendo sorgere il sospetto di un riavvicinamento. Tuttavia, le parole pronunciate da lei ora lasciano poco spazio a dubbi su ciò che sta realmente accadendo.

E voi? Seguirete l’affascinante Irama a Sanremo 2024?

