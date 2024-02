Nel corsa della prima serata del Festival di Sanremo 2024, tra i 30 big in gara si è esibita anche Fiorella Mannoia con “Mariposa”. La cantante è salita sul palco dell’Ariston a piedi nudi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, il perché della scelta e chi lo ha fatto prima di lei.

Fiorella Mannoia a piedi nudi sul palco a Sanremo 2024, ma non è la prima

Ieri, 6 febbraio 2024, c’è stata la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, che anche quest’anno vede alla conduzione Amadeus, affiancato da cinque co-conduttori, uno per ogni sera. Nel corso della prima serata si sono esibiti tutti e 30 i big in gara, tra cui anche la cantante romana Fiorella Mannoia, che si è esibita con il brano “Mariposa”. L’artista ha indossato per l’occasione un long dress bianco, stile abito da sposa, ma ciò che ha attirato l’attenzione di tutti è stato il fatto che Fiorella sia salita sul palco a piedi nudi. La cantante in realtà è solita farlo anche durante i suoi concerti, spesso infatti si è esibita senza scarpe. Ma, perché lo ha fatto? Innanzitutto diciamo che Fiorella stessa aveva promesso che lo avrebbe fatto e così è stato, in più in molti hanno legato il gesto al Fantasanremo, con l’obiettivo appunto di acquisire punti. Infine la canzone portata sul palco dalla Mannoia è un vero e proprio inno alla libertà e, in un passaggio dice proprio: “sono stata tua e di tutti di nessuno e di nessun’altro, con le scarpe e a piedi nudi, nel deserto e nel fango.” Fiorella Mannoia, che ieri sera è stata senza dubbio una delle migliori, sia come interpretazione ma anche come canzone, non è stata però la prima artista a salire sul palco dell’Ariston a piedi nudi. Scopriamo infatti adesso chi lo ha fatto prima di lei.

Sanremo: chi altro si è esibito a piedi nudi?

Come abbiamo appena visto, ieri sera, nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2024, Fiorella Mannoia ha scelto di esibirsi a piedi nudi. In realtà non è stata una novità per l’Ariston, nel corso degli anni ci sono infatti stati altri artisti che sono saliti sul palco senza indossare calze e scarpe. Nel 2021, per esempio, è stata Madame a stare a piedi nudi sul palco e, prima di lei troviamo Elisa, nell’anno in cui vinse il Festival con il brano “Luce“, e Anna Oxa quando ha portato in gara la canzone “L’eterno movimento.” Tornando ancora più indietro nel tempo, nel 1970 l’artista britannica Sandie Shaw ha partecipato al Festival in coppia con Pino Donaggio con il brano “Che effetto mi fa”, e nel corso dell’esibizione si è tolta le scarpe. Queste le sue parole nel corso di una intervista nel 2017 a Repubblica: “ho cominciato con incoscienza, per questo sul palco avevo tolto le scarpe. Perché mi sentivo più a mio agio senza, stavo più comoda.”

