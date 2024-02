Ecco tutti i look e gli outfit più belli della terza serata.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i look e gli outfit più belli della terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2024, i look e gli outfit della terza serata

Ieri sera, 8 febbraio 2024, è andata in scena la terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo che, anche quest’anno, vede Amadeus alla conduzione, affiancato da cinque co-conduttori, uno per ogni serata. Ieri è stata la volta di Teresa Mannino. Ma vediamo adesso insieme quali sono stati i look e gli outfit più belli della terza serata del festival della canzone italiana:

Teresa Mannino: iniziamo da colei che è stata la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. Teresa ha fatto il suo ingresso sul palco con un completo firmato Roberto Cavalli di colore bianco.

iniziamo da colei che è stata la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. Teresa ha fatto il suo ingresso sul palco con un completo firmato Roberto Cavalli di colore bianco. Maninni: il giovane cantante è salito sul palco per la terza serata della kermesse musicale in total black, con pantaloni oversize e una blusa ricoperta di fiori 3D tono su tono. Il tutto firmato Antonio Riva Milano.

il giovane cantante è salito sul palco per la terza serata della kermesse musicale in total black, con pantaloni oversize e una blusa ricoperta di fiori 3D tono su tono. Il tutto firmato Antonio Riva Milano. Mr Rain: il cantante è salito sul palco in Fendi, per l’esattezza indossando un completo di colore grigio, con la giacca arricchita da un bottone gioiello.

il cantante è salito sul palco in Fendi, per l’esattezza indossando un completo di colore grigio, con la giacca arricchita da un bottone gioiello. Eros Ramazzotti: sul palco dell’Ariston per festeggiare i 40 anni di una delle sue canzoni più famose, ovvero “Terra Promessa”. L’ex marito di Michelle Hunziker si è presentato in total black, il tutto firmato Giorgio Armani.

sul palco dell’Ariston per festeggiare i 40 anni di una delle sue canzoni più famose, ovvero “Terra Promessa”. L’ex marito di Michelle Hunziker si è presentato in total black, il tutto firmato Giorgio Armani. Sabrina Ferilli: ospite della serata per presentare la prossima fiction, “Gloria“, di cui è protagonista e che andrà in onda sulla Rai il prossimo 19 febbraio. Sabrina è salita sul palco indossato un long dress con scollo a V in seta e velluto firmato Alberta Ferretti. Ai piedi un paio di décolleté super scintillanti.

ospite della serata per presentare la prossima fiction, “Gloria“, di cui è protagonista e che andrà in onda sulla Rai il prossimo 19 febbraio. Sabrina è salita sul palco indossato un long dress con scollo a V in seta e velluto firmato Alberta Ferretti. Ai piedi un paio di décolleté super scintillanti. Alessandra Amoroso : in gara con il brano “Fino a qui“, la cantante salentina ha indossato un abito nero super sexy ricco di cut out firmato Roberto Cavalli.

: in gara con il brano “Fino a qui“, la cantante salentina ha indossato un abito nero super sexy ricco di cut out firmato Roberto Cavalli. Gianni Morandi : ospite della terza serata, il Gianni nazionale è salito sul palco in Giorgio Armani, con smoking nero.

: ospite della terza serata, il Gianni nazionale è salito sul palco in Giorgio Armani, con smoking nero. Russell Crowe : l’amatissimo attore neozelandese è stato un altro degli ospiti della terza serata della kermesse musicale. L’indimenticabile “gladiatore” è salito sul palco in total black, con tanto di sneakers ai piedi.

: l’amatissimo attore neozelandese è stato un altro degli ospiti della terza serata della kermesse musicale. L’indimenticabile “gladiatore” è salito sul palco in total black, con tanto di sneakers ai piedi. Angelina Mango : mini gonna, top con tanto di cappuccio, il tutto con fantasie floreali in paillettes e firmato Etro.

: mini gonna, top con tanto di cappuccio, il tutto con fantasie floreali in paillettes e firmato Etro. Ghali: il rapper ha stupito ancora tutti per il suo look, per la sua seconda esibizione ha indossato una giacca corta e squadrata formata da cristalli multicolore, abbinata a pantaloni alla caviglia, mocassini bianchi e guanti. Il tutto firmato Casablanca.

Sanremo 2024, le prossime serate

Mancano solamente due serate alla conclusione della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Nella serata di questa sera, venerdì 9 febbraio 2024, i 30 big in gara si esibiranno in una cover di una canzone famosa assieme a degli ospiti. Domani invece andrà in onda la finalissima.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Sanremo 2024: come mai i cantanti in gara sono saliti sul palco con una matita in mano?

Sanremo 2024: i look e gli outfit più belli della seconda serata