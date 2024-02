Come mai, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2024, i cantanti sono saliti sul palco tenendo una matita in mano? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Sanremo 2024, perché i cantanti sono saliti sul palco con una matita in mano?

Ieri sera si è svolta la terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo che, anche quest’anno, vede Amadeus alla conduzione, affiancato da cinque co-conduttori, uno per ogni sera. Ieri è toccato a Teresa Mannino. Molti di voi avranno però notato che, molti dei cantanti in gara, sono saliti sul palco dell’Ariston portando con sé una matita. Come mai? Scopriamolo insieme. Il tutto è legato al FantaSanremo, ovvero quel gioco parallelo al Festival che consente ai vari cantanti di conquistare punti in base ad esempio al look, alle azioni che fanno, ai gesti eccetera. Sulla pagina ufficiale del FantaSanremo è spiegato il significato della matita: in pratica simboleggia la matita copiativa, ovvero quella matita che serve per votare, in questo caso in riferimento alle prossime elezioni dell’8 e del 9 giugno, dove i cittadini dell’Unione Europea sono tenuti a esprimere la propria preferenza per eleggere i propri rappresentanti come Membri del Parlamento Europeo. In questo caso ogni cantante che sarebbe salito sul palco portando con sé una matita avrebbe guadagnato 20 punti. A portare con sé una matita nel corso della terza serata sono stati Maninni, i Santi Francesi, Rose Villain, Diodato, Emma, Nek e Renga e Dargen D’Amico. Tutto loro hanno guadagnato 20 punti, Maninni ha conquistato altri punti grazie all’outfit e al fiore in testa. Portare una matita sul palco è stato quindi un gesto simbolico per invitare tutti ad andare a votare l’8 e il 9 giugno prossimi.

Che cos’è il Fantasanremo?

Come abbiamo appena visto, nel corso della terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, diversi big in gara hanno deciso di salire sul palco portando con sé una matita, al fine di invitare tutti ad andare a votare l’8 e il 9 giugno 2024. Portare la matita sul palco ha fatto anche guadagnare ai cantanti 20 punti al FantaSanremo. Ma, che cos’è esattamente il FantaSanremo? Si tratta di un gioco che va in scena da ormai 4 anni ed è ispirato al celebre gioco del FantaCalcio. In base ai gesti, ai look, alle parole eccetera, i cantanti possono acquisire così dei punti. Il gioco è legato solamente a quello che succede nel corso delle serate, non prima e non dopo. Al momento al FantaSanremo 2024 c’è in testa Dargen D’Amico, con 295 punti conquistati, seguito dai La Sad a pari merito con i Negroamaro, con 240 punti. Segue BigMama con 218 punti. In fondo alla classifica troviamo Geolier con 90 punti, Alessandra Amoroso con 80 punti e Irama con 70 punti. Ancora due serata per scoprire il vincitore.

