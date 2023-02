Dopo il Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni ha svelato in che modo si è preparata alla conduzione della kermesse. L’imprenditrice ha trascorso ben quattro mesi con un coach di public speaking.

Sanremo: Ferragni ha trascorso quattro mesi con un coach

Quando Chiara Ferragni ha accettato la proposta di Amadeus per il Festival di Sanremo 2023 ha immediatamente cercato un coach per prepararsi al meglio. L’imprenditrice, tramite il suo profilo Instagram, ha svelato chi è stato il suo angelo custode per ben quattro mesi. Si tratta di Federico Stefanelli, coach di public speaking.

Ferragni ha scelto il coach Federico Stefanelli

Federico Stefanelli ha aiutato Chiara Ferragni per Sanremo 2023. Negli ultimi quattro mesi, le ha insegnato come parlare in pubblico, dandole tutti gli strumenti per affrontare un palco importante come quello dell’Ariston.

L’imprenditrice non aveva mai condotto un programma e, alla fine della fiera, è apparsa a suo agio.

Ferragni: il ringraziamento al coach

Via Instagram, Chiara ha condiviso uno scatto con il suo coach e ha scritto:

“Un grazie a Federico Stefanelli, mio coach di public speaking, che mi ha aiutato in questi mesi a prepararmi a salire su quel palco. Grazie per tutti i bei momenti passati insieme”.

La Ferragni replicherà l’avventura come conduttrice? Staremo a vedere, intanto il ghiaccio è stato rotto.