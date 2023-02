Di ritorno dal Festival di Sanremo, Fedez e sua moglie Chiara Ferragni avrebbero trovato ad atternderli una spiacevole sorpresa sotto al portone della loro casa.

Fedez e Ferragni: il cartello sotto casa

A Sanremo 2023 Chiara Ferragni si è fatta notare con l’abito indossato durante la prima serata e caratterizzato da una stola bianca su cui era scritto “pensati libera”.

Nelle scorse ore, secondo i rumor in circolazione, la coppia avrebbe trovato sotto il lussuoso appartamento di CityLife in cui risiede un cartello con scritto “pensami m***a”, un chiaro riferimento all’abito indossato dall’influencer. I due non hanno rotto il silenzio in merito alla questione e non l’hanno confermata né smentita.

Secondo i rumor in circolazione al Festival di Sanremo Chiara Ferragni e suo marito avrebbero litigato e in queste ore la coppia non si è mostrata mai insieme via social.

Secondo le voci in circolazione l’influencer si sarebbe infuriata con il rapper, che avrebbe fatto di tutto per “toglierle luce” e apparire in pubblico. Fedez ha fatto parlare di sé con le sue dichiarazioni contro il mondo politico e per il bacio e il rapporto simulato in platea con Rosa Chemical.

Secondo le indiscrezioni Chiara Ferragni avrebbe discusso con il rapper nel dietro le quinte dello show e a seguire, via social, ha sempre evitato di menzionarlo.

In tanti si chiedono se la coppia riuscirà a risolvere il litigio e se sulla vicenda ci saranno nuovi sviluppi.