Nel corso delle prime due serate dedicate alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, alcuni big in gara hanno pronunciato la parola “papalina”: ecco svelato il motivo.

Sanremo 2022, perché i big in gara dicono “Papalina”?

Nel corso della prima e della seconda puntata di Sanremo 2022, sono stati diversi i cantanti in gara che durante la propria esibizione hanno pronunciato la parola “papalina”.

Tra i vari artisti che hanno scandito il termine sul palco dell’Ariston, ad esempio, figurano Michele Bravi, Sangiovanni e Le Vibrazioni.

Una simile scelta è strettamente collegata a un gioco che sta spopolando online. Per quanto riguarda la parola, infatti, chiunque abbia dimestichezza con il fantacalcio può facilmente immergersi nello spirto del gioco al fine di formare una squadra immaginaria di Campioni, collegandosi alla piattaforma fantasanremo.com.

Accedendo alla piattaforma, si entra in possesso di 100 crediti ribattezzati, per restare a tema Sanremo, “Baudi”.

Sfruttando i crediti, si può procedere alla creazione di una squadra composta da cinque concorrenti in gara. Nel caso in cui uno degli artisti scelti per la propria squadra faccia qualcosa di particolare sul palco, come ad esempio pronunciare la parola “papalina”, è possibile ottenere dei punti bonus.

FantaSanremo, le regole del gioco

Il FantaSanremo, gioco online che sta spopolando tra i fan della kermesse musicale, segue le stesse regole del fantacalcio utilizzando in sostituzione dei calciatori i cantanti in gara a Sanremo 2022.

Il gioco è stato inventato nel 2020 da un gruppo di amici che, mentre si trovavano in un bar nelle Marche, hanno deciso di istituire la Federazione Italiana FantaSanremo (FIF), promossa da Sky Wi-Fi e Radio Italia. In questo modo, è stato creato il primo fantagioco dedicato alla kermesse musicale italiana.

Per partecipare al FantaSanremo per la 72esima edizione del festival, era possibile iscriversi alla piattaforma entro il 31 gennaio. Tutti coloro che non si sono iscritti entro la data indicata, non potranno accedere al FantaSanremo.

Dopo aver creato e dato un nome alla propria squadra e aver scelto un capitano, si può cominciare a giocare, rispettando uno specifico regolamento che determina l’acquisizione o la perdita di punti da parte dei giocatori.

Nello specifico, vengono assegnati i seguenti punti se si ha in quadra un artista che presenta queste caratteristiche:

+50 punti al 1° classificato;

+35 punti al 2° classificato;

+25 punti al 3° classificato;

+20 punti Bonus Podio per ogni artista che raggiunge le prime tre posizioni;

+25 punti se l’orchestra è diretta da Beppe Vessicchio;

+10 punti se il cantante twerka, indossa una maschera o viene accompagnato da ballerini.

Si perdono punti, invece, se il cantante usa l’autotune, inciampa sulla scala, non indossa le scale o dimentica le parole della sua canzone.