Sanremo 2022, perché Giusy Ferreri usa un megafono?

La cantante Giusy Ferreri, in gara tra i 25 big di Sanremo 2022, ha dato vita a una delle esibizioni più particolari della prima serata dedicata alla kermesse musicale. Ecco svelato il motivo per il quale l’artista ha utilizzato un megafonomentre cantava.

Sanremo 2022, perché Giusy Ferreri ha usato un megafono?

Nella serata di martedì 1° febbraio, è andata in onda la prima puntata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, durante la quale si sono esibiti 12 dei 25 big in gara. Tra i big della prima serata, era presente anche Giusy Ferreri che ha dato origine a una delle performance più particolari, presentandosi sul palco dell’Ariston con un megafono.

A questo proposito, la cantante ha spiegato il perché della sua scelta, affermando: “È stata una scelta artistica molto mirata perché il brano è stato concepito con queste sonorità che rimandano ad un mondo retrò, dove la voce in due punti del brano – all’inizio e sullo speciale – ha una sonorità di una voce come se arrivasse da un grammofono.

Per cui il megafono nautico è lo strumento migliore per riprodurre questo tipo di effetto, perché non è amplificato e ho dovuto amplificarlo direttamente io col microfono sul palco ed è l’unica cosa che riportava questo suono vintage”.

La “scelta artistica” poco compresa dai telespettatori

Pare, quindi, che l’intento di Giusy Ferreri consistesse nel rievocare “con una leggera ironia un mondo felliniano” all’Ariston. La sua intenzione, tuttavia, non è stata recepita in modo chiaro dal pubblico e dai telespettatori che hanno urlato all’effetto banda di paese o mercato.

A ogni modo, l’artista ha rivelato: “Mi piaceva anche come cornice stilisticamente per rimandare non soltanto al brano sanremese ma per ricondurlo a tutto l’album Cortometraggi, che ha un sapore cinematografico. Per cui l’idea del megafono usato dai registi e il grammofono che rimanda sempre a queste atmosfere retrò. Nell’album c’è anche un brano che vuole essere un omaggio a Federico Fellini, per creare questa cornice di un album pieno di versatilità come se fossero tanti piccoli film”.