Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022 protagonista d’eccezione è stato sicuramente l’eyeliner grafico, l’elemento centrale di alcuni dei beauty look più belli sfoggiati fino ad ora alla kermesse, ma non è stato certamente il solo dettaglio ad aver colpito il pubblico a casa.

Scopriamo allora quali sono stati i look più belli della serata.

Sanremo 2022, i beauty look più belli della seconda serata

Sul palco dell’Ariston gli artisti in gara e non solo hanno colto l’occasione di esprimere la propria personalità a tutto tondo, non solo con i propri inediti ma anche anche attraverso il make up.

Non sono mancate quindi le linee perfette degli eyeliner grafici, gli smokey eyes ben fatti le applicazioni sbrilluccicanti sugli zigomi e, ovviamente, anche l’intramontabile rossetto rosso.

Tutte pazze per l’eyeliner

Come dicevamo. l’eyeliner è stato il grande protagonista dei beauty look della serata. Lo hanno sfoggiato in tantissime e nei modi più disparati. Prima su tutte la co-conduttrice al fianco di Amadeus per la seconda serata: Lorena Cesarini. A truccarla è stato il make up artist Manuel Mameli, lo stesso che trucca Chiara Ferragni.

Per uno dei beauty look di Cesarini, Mameli ha scelto una linea di eyeliner rosso che parte da appena sotto l’attaccatura esterna delle sopracciglia per terminare poco dopo la parte interna dell’occhio.

Eyeliner grafico anche per Elisa, ma bianco, proprio come il resto del suo look. Questa volta però viene applicato appena sopra la palpebra mobile e continua nella parte interna dell’occhio, per intenderci quella più vicino al setto nasale. Questa tecnica è molto utilizzata per allungare lo sguardo.

Le applicazioni sugli zigomi e il rossetto rosso

A proposito di eyeliner bianco, lo sceglie anche la mitica Donatella Rettore ma lo impreziosisce anche, aggiungendo degli strass sugli zigomi. Un look che non ci pentiamo di definire “Splendido splendente!”.

Ditonellapiaga, che gareggia proprio in coppia con Donatella Rettore, opta invece per un look alla “vecchia Hollywood” con tinta rossa sulle labbra e semplice eyeline nero sugli occhi.

Lo smokey eyes geometrico di Francesca Michelin

Francesca Michelin è stata fortemente voluta da Emma Marrone per dirigere l’orchestra durante il suo inedito. La cantante vicentina si è così presentata sotto il palco sfoggiando un make up dal colore viola intenso che riprende il lilla dell’abito.

La tecnica sembra essere quella dello smokey eyes, ma le linee sono più geometriche e si allungano più verso l’esterno. Il risultato? Un look in perfetto stile anni ’70.

Il make up effetto natural di Laura Pausini

Laura Pausini invece ha scelto un beauty look dall’effetto molto naturale con lunghissime ciglia, ombretto sui toni del marrone e un velo di rosa delicato sulle labbra. Un make up in netto contrasto con l’aspetto elegante ma deciso dell’outfit.

I pink hair di Arisa

Arisa, ospite a Sanremo insieme a Malika Ayane, si presenta sul palco dell’Ariston con frangetta e capelli rosa pastello in contrasto con le sopracciglia lasciate al naturale. Il make up riprende la tontalità scelta per i capelli sia per gli occhi sia per le labbra della cantante. Le unghie invece, sono a mandorla e laccate di rosso.