Attrice sia sul piccolo che sul grande schermo, ecco chi è Lorena Cesarini, una delle cinque conduttrici scelte da Amadeus per il Festival di Sanremo 2022. Ha recitato nei panni di uno dei personaggi ricorrenti della serie tv Suburra, su Netflix, e anche al fianco di Leonardo Pieraccioni.

Ha sempre sognato di lavorare nel mondo del cinema, e ce l’ha fatta con il suo debutto nel 2013 con un film di Diego Bianchi. La giovane è molto attiva sui profili social, in particolare su Instagram dove possiamo scoprire qualcosa in più sul suo conto grazie ai suoi post.

Chi è Lorena Cesarini

Classe 1987, l’attrice romana è stata scelta come una delle cinque co-conduttrici che accompagneranno Amadeus sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2022, dal 1 al 5 di Febbraio.

Oltre a lei, nel corso delle serate si alterneranno alla conduzione del programma Sabrina Ferilli, Ornella Muti, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta. Ma chi è Lorena Cesarini? Da sempre appassionata di cinema, fin da piccola sognava un debutto nel mondo dello spettacolo. Si è laureata in Storia Contemporanea e per un po’ di tempo ha proseguito la sua carriera universitaria presso l’Archivio Centrale dello Stato. Nel frattempo ha frequentato anche il Centro Studi di Acting dove ha seguito corsi di recitazione.

Ha perso suo padre quando era molto giovane, ma nonostante tutto è legatissima alla madre e al suo compagno, che considera un vero e proprio papà. L’attrice è molto attiva sui profili social, in particolare su Instagram dove conta più di 19mila followers. Qui condivide soprattutto selfie, scatti dei suoi set cinematografici e foto della sua quotidianità. Non mancano poi le immagini in coppia, grazie alle quali sappiamo che Lorena Cesarini è fidanzata con un ragazzo che su Instagram usa il nome di El_Monac. Sul suo conto non si hanno molte informazioni, ma tramite il social media e le foto postate è possibile capire che si tratta di una coppia affiatata e molto complice.

Il debutto nel mondo dello spettacolo

Nonostante il grande sogno di lavorare nel mondo del cinema sin da piccola, la sua entrata nell’universo dello spettacolo è avvenuta per caso. Complice un incontro fortuito avvenuto nel 2013, è entrata a far parte del cast di Arance e martello, un film del regista Diego Bianchi. Lorena qui interpretava il personaggio di Virginia. Il ruolo che però l’ha resa nota ad un pubblico più ampio di persone è sicuramente quello nella serie tv di Netflix Suburra. Qui ha interpretato Isabel, una prostituta di cui si innamora Aureliano, il protagonista della storia.

Quest’ultimo ha invece il volto dell’attore Alessandro Borghi. Lorena Cesarini ha recitato anche nel ruolo di Sveva in un film di Leonardo Pieraccioni, Il professor Cenerentolo, uscito nelle sale italiane nel 2015. Fra le sue pellicole più recenti c’è È per il tuo bene, uscito nel 2020 sulla piattaforma di Amazon, prime video. Qui ha interpretato il ruolo di Alexia, la fidanzata della figlia del personaggio di Marco Giallini. Il suo sogno legato al mondo del cinema è quello di interpretare un’eroina fantasy o un vampiro.