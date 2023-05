Sanctuary su Netflix: quanti episodi?

Sanctuary è una nuova serie tv che parla del mondo del sumo, pronta a debuttare su Netflix. Una storia di redenzione, sullo sfondo dell’agonismo sportivo, tutta da scoprire.

Sanctuary arriva su Netflix: quanti episodi?



Netflix continua ad arricchire il suo catalogo, con tante novità tra film, serie tv, documentari e show. Il mese di maggio sarà ancora una volta ricco di uscite e di sorprese, con qualche ritorno e lunghe attese finite. I nuovi titolo riusciranno sicuramente a sorprendere il pubblico. Tra le tante nuove uscite troviamo anche Sanctuary, una nuova serie tv giapponese che sicuramente otterrà un grande successo. La trama è molto interessante, e parla del mondo sportivo, in modo particolare quello dei lottatori di sumo, tra sogni, allenamenti intensi e lotte di potere. La serie tv racconta la storia di un giovane uomo caduto nelle tentazioni del crimine, che cerca la propria redenzione entrando a far parte del mondo degli atleti di sumo, nel rispetto di una tradizione millenaria. Molto presto questo giovane uomo si ritroverà a scontrarsi con i segreti dei suoi rivali e dei suoi colleghi, entrando in un mondo decisamente particolare e inaspettato, tra lotte di potere, agonismo, voglia di farcela e segreti personali. Stiamo parlando di una produzione del regista Eguchi Kan, con una sceneggiatura curata da Kanazawa Tomoki. Questa serie tv che sicuramente riuscirà ad appassionare i telespettatori, uscirà su Netflix a partire dal 4 maggio 2023. Quanti episodi prevede la prima stagione? Ne sono stati annunciati otto.

Sanctuary: una storia di redenzione e sport



Sanctuary è una storia di redenzione, che si svolge sullo sfondo del mondo dell’agonismo sportivo. La serie tv racconta in modo profondo il mondo dei lottatori di lotta giapponese, conosciuta come sumo, facendo intendere che all’interno di questo mondo ci sono diverse lotte di potere, in una competizione millenaria che risale alle origini delle tradizioni giapponesi. Una storia che tratta diversi temi, visti con gli occhi di questi lottatori, interpretati da attori che hanno concentrato tutte le loro energie per la riuscita dei personaggi. Il cast si è allenato costantemente per un anno, seguendo sessioni di allenamento davvero molto dure e molto intense, per riuscire a rendere i personaggi nel migliore dei modi sul piccolo schermo. Ci saranno tanti risvolti inaspettati nella trama, soprattutto tenendo conto che questi lottatori hanno tanti segreti che potrebbero essere svelati. Perché oltre allo sport, ci sono anche lotte di potere all’interno di questo mondo, che mettono a dura prova i lottatori e anche il protagonista, che si troverà a dover fare i conti non solo con il suo desiderio di redenzione, ma anche con i segreti dei suoi colleghi e dei suoi rivali. E quando ci si trova in mezzo a segreti che non devono essere svelati, sicuramente le situazioni non fanno altro che complicarsi. L’appuntamento con questa nuova serie tv giapponese è previsto per il prossimo 4 maggio 2023, su Netflix. Sarà un’occasione per immergersi in una trama particolarmente avvincente, scoprendo tante cose nuove su un argomento di cui non si parla spesso.