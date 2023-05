Sanctuary arriva su Netflix: quando esce?

Sanctuary è una nuova serie tv che sta per debuttare su Netflix. Si tratta di una serie drammatica e molto intensa, che parla del mondo dei lottatori di sumo. Scopriamo insieme la data ufficiale di uscita.

Sanctuary su Netflix: quando esce?



Sanctuary è una nuova serie tv che sta per uscire su Netflix. Si tratta di una serie tv drammatica, che esplora un mondo fino ad ora poco conosciuto, ovvero quello del sumo professionale, mostrando tutte le ambizioni, le lotte, la smania di potere e la determinazione di giovani uomini che lottano per la fama e per il denaro. Viene presentata una nuova prospettiva su uno sport tradizionale giapponese che ha più di 1500 anni. Sanctuary è una serie tv che cerca di rompere i tabù e mettere in evidenza lo spirito combattivo di questi atleti di grande talento. Per interpretare al meglio i lottatori di sumo, gli attori si sono sottoposti ad un anno di inteso allenamento fisico, sotto la supervisione di esperti di Hollywood e di un allenatore olimpico. Per oltre sei mesi si sono allenati nel sumo per riuscire a rendere reale questo sport sul piccolo schermo.

Il protagonista, Saruzakura, è interpretato da Wataru Ichinose, un ex artista marziale professionista. Saruzakura si unisce a una scuderia di sumo come giovane discepolo, ma le sue motivazioni sono più che altro legate al denaro che allo sport. Il cast comprende anche Pierre Taki nel ruolo di maestro della scuderia, Koyuki nel ruolo della moglie del maestro e Shota Sometani nel ruolo dell’amico Shimizu. Il regista è Kan Eguchi e la sceneggiatura è di Tomoki Kanazawa. Sanctuary è una serie tv composta da otto episodi, che uscirà su Netflix il 4 maggio 2023, promettendo una trama appassionante, che sicuramente terrà i telespettatori incollati al piccolo schermo.

Sanctuary su Netflix: le anticipazioni



Netflix è pronta ad arricchire il suo catalogo con tanti nuovi titoli, tra film, serie tv, documentari e show. Questa nuova produzione giapponese è pronta a stupire i telespettatori, parlando di un argomento che si conosce poco, ma che sa come appassionare. La trama riguarda un giovane uomo caduto nelle tentazioni del crimine, che cerca la propria redenzione entrando a far parte del mondo degli atleti di sumo, nel rispetto di una tradizione millenaria. Questo giovane uomo dovrà presto scontrarsi con i segreti dei suoi rivali e dei suoi colleghi, trovandosi per forza a fare i conti con quello che scoprirà. Non sono emerse particolari anticipazioni sulla trama della serie tv Santuary, ma manca davvero poco per poter vedere la prima stagione. L’argomento è sicuramente molto particolare, ma potrebbe incuriosire, soprattutto tenendo conto che la trama della serie tv non si concentra solo ed esclusivamente sullo sport, ma anche con tanti segreti che ci sono dietro gli atleti, con le varie lotte di potere, la determinazione, la voglia di fare, la voglia di riscatto. Verranno trattati diversi temi che riusciranno a conquistare i telespettatori, grazie ad una trama avvincente e all’interpretazione di questi attori, che hanno studiato duramente per interpretare questi ruoli.