Come vestirsi a cena per San Valentino 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

San Valentino 2024, come vestirsi a cena?

Oggi, 14 febbraio 2024, è il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati per eccellenza. Tanti gli italiani che festeggeranno questo giorno con la persona amata. La maggior parte delle coppie opterà per andare fuori a cena e, per la maggior parte di noi donne, c’è sempre “il dramma” di cosa indossare. A San Valentino c’è voglia di sentirsi più belle che mai, di sentirsi desiderate dal proprio partner e sì, anche di farlo restare senza parole. Un pò come per la notte di Capodanno, il colore che più si indossa a San Valentino è il rosso che, si sa, è il colore dell’amore. Quindi che sia il vestito, oppure gli accessori, come scarpe, borsa, orecchini eccetera, poco importa, l’importante è che qualcosa di rosso ci sia. Va bene anche il rossetto se non avete nessun vestito o accessorio di quel colore. Ma vediamo adesso insieme alcune idee di outfit per uscire a cena la sera di San Valentino.

San Valentino 2024, idee e outfit su come vestirsi a cena

Mancano poche ore alla sera di San Valentino e, per chi di voi ancora non sa cosa indossare, vediamo adesso insieme alcuni tipi di outfit per una cena romantica con il proprio lui:

Abito rosso : come abbiamo visto in precedenza, il colore rosso è il colore di San Valentino. Può essere scontato presentarsi a cena con un abito rosso ma l’effetto wow in realtà c’è sempre. Se inoltre è un colore che non indossate mai, è un modo per lasciare ancora di più senza parole il vostro partner. Un esempio di outfit può essere quello di un silk dress rosso, un paio di décolleté nere con tacco, una borsa nera e un cappotto nero.

: come abbiamo visto in precedenza, il colore rosso è il colore di San Valentino. Può essere scontato presentarsi a cena con un abito rosso ma l’effetto wow in realtà c’è sempre. Se inoltre è un colore che non indossate mai, è un modo per lasciare ancora di più senza parole il vostro partner. Un esempio di outfit può essere quello di un silk dress rosso, un paio di décolleté nere con tacco, una borsa nera e un cappotto nero. Abito nero: il colore più indossato in assoluto è perfetto anche per la sera di San Valentino, soprattutto se è un mini dress abbinato a un paio di anfibi platform, a un paio di collant e a un foulard di colore rosso. Anche qui il cappotto nero va benissimo.

il colore più indossato in assoluto è perfetto anche per la sera di San Valentino, soprattutto se è un mini dress abbinato a un paio di anfibi platform, a un paio di collant e a un foulard di colore rosso. Anche qui il cappotto nero va benissimo. Gonna: se non volete optare per un vestito, ecco che potete indossare una gonna, magari una gonna mini di colore nero o rosso, da abbinare a un top o a una camicia bianca. Ai piedi un paio di stivaletti con il tacco.

se non volete optare per un vestito, ecco che potete indossare una gonna, magari una gonna mini di colore nero o rosso, da abbinare a un top o a una camicia bianca. Ai piedi un paio di stivaletti con il tacco. Borsa rossa: il rosso, come abbiamo visto, è il colore che non può mancare a San Valentino. Se non volete, o non avete, alcun indumento di colore rosso, potete optare per un accessorio, come per esempio una borsa.

il rosso, come abbiamo visto, è il colore che non può mancare a San Valentino. Se non volete, o non avete, alcun indumento di colore rosso, potete optare per un accessorio, come per esempio una borsa. Pantaloni neri: anche i pantaloni sono sexy, quindi un altro tipo di outfit è quello formato da un paio di pantaloni neri, una camicia bianca e un blazer nero, per un look legante e raffinato.

Questi sono quindi alcuni tipi di outfit per San Valentino. E voi, quale preferite?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

10 sorprese romantiche e bellissime da fare al partner a San Valentino

San Valentino, perché gli italiani festeggeranno mangiando sushi?