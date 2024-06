Showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella, Samantha de Grenet ha alle spalle una carriera televisiva assai importante, ma nel suo background sono presenti anche ricordi di vita abbastanza dolorosi. Tutta sulla malattia, età, figlio e marito di Samantha de Grenet.

Samantha de Grenet: marito, età, figlio e malattia

Età e carriera della showgirl

Nata a Roma sotto il segno dello Scorpione il 9 novembre 1970, Samantha de Grenet ha attualmente 54 anni da compiere. Nasce in una famiglia aristocratica, ha un fratello, Fabio, e una sorella, Ilaria.

Dopo essere stata notata da Riccardo Gay, Samantha de Grenet comincia a lavorare come fotomodella a soli 14 anni, vincendo anche il concorso Fotomodelle dell’Anno. Ad ogni modo, de Grenet da quella prima esperienza comincia ad addentrarsi nel mondo della moda, tanto da partecipare dal 1987 a tutte le edizioni di Donna sotto le stelle.

La showgirl ha lavorato come conduttrice e inviata in diversi programmi televisivi. Svalutation, Modapolis, Jammin, 8mm, sono alcuni dei programmi a cui lavora, ma non solo. Samantha de Grenet ha recitato in Ragazzi della notte di Jerry Calà e in I misteri di Cascina Vianello, ma è maggiore la sua presenza in tv come conduttrice e showgirl. Si ricordano, a tal proposito, programmi tv come Chi c’è…c’è, Tappeto Volante, Sette per uno, Candid Camera Show, Candid Angels, Express on the Beach, In Tour, Festival di Castrocaro Terme – Voci & Volti nuovi.

Non solo conduzione, ma anche partecipazione: Samantha de Grenet ha partecipato come concorrente alla prima edizione del reality show La Talpa (2004) e nello stesso anno ha anche posato per il calendario sexy di For Men Magazine.

Negli anni a seguire ha presenziato come ospite in diverse trasmissioni televisive Rai e Mediaset, mentre nel 2012 pubblica il suo primo libro Adesso parlo io! La parola ai bambini.

Nel 2017 partecipa alla dodicesima edizione de L’isola dei famosi, mentre a novembre 2020 entra ufficialmente nella Casa del Grande Fratello Vip 5.

Domenica 27 novembre 2022 Samantha de Grenet è stata ospite del salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Molto amata anche sui social, la showgirl ha un profilo Instagram (@samanthadegrenet) seguito da quasi 570 mila follower, per un totale di 1.384 post pubblicati.

La vita privata: marito, figlio e malattia

Quando ha solo vent’anni l’ex modella si sposa con Pierfrancesco Micara, ma il matrimonio finisce dopo poco tempo. Pare che quella prima strada verso l’altare era arrivata dopo un’esperienza traumatica: de Grenet aveva perso il bambino che aspettava.

Nel 1998 si lega sentimentalmente all’attore Leonardo Pieraccioni, con il quale rimane insieme per circa due anni e mezzo. Nel 2000 si lega a Filippo Inzahi, mentre nel 2003 si innamora di Alessandro Benetton, ma anche questa volta la storia si conclude nel giro di poco tempo. Il 1 luglio 2005 de Grenet si sposa con Luca Barbato e dalla loro relazione nasce un figlio, Brando. Dopo la nascita di quest’ultimo i due si separano, ma nel 2014 decidono di rimettersi insieme e si risposano nel 2015.

Nel 2018 le è stato diagnosticato un tumore al seno, ma Samantha de Grenet è riuscita a uscire da quella parentesi buia della sua vita a testa alta e con coraggio, grazie anche, e soprattutto, alla grande vicinanza che famiglia e amici le hanno dimostrato in quel drammatico periodo.