E’ lite social tra Salvo Sottile e Franco Di Mare. I due, che hanno pessimi rapporti dal 2020, si sono lasciati andare ad uno scontro condito da pesanti accuse reciproche, incentrate su presunte molestie in tv.

Salvo Sottile e Franco Di Mare: è lite

Dal 2020, Salvo Sottile e Franco Di Mare non sono più grandi amici. Ad allontanarli è stata la scelta del direttore di Rai3 di togliere dalle mani del conduttore lo storico programma Mi manda Raitre. All’epoca, Salvo dichiarò: “Non mi ha confermato e va benissimo, ci sta. L’unica cosa che mi dispiace è che non mi ha mai parlato chiaramente. Lo consideravo un amico“. Franco, dal canto suo, replicò: “Ho sostituito Sottile, che non è proprietario di Mi manda Raitre, con due valentissimi interni Federico Russo e Lidia Galiazzo“.

Oggi, il motivo della lite social sembra non avere nulla a che fare con quanto accaduto nel 2020.

Volano pesanti accuse tra Salvo e Franco

Di Mare, tramite il suo account Twitter, ha condiviso un vecchio video di Striscia la Notizia in cui veniva accusato di aver toccato il lato B della collaga Sonia Grey durante Uno Mattina. Franco ha scritto:

“2004, 18 anni fa. Ecco come andò. Striscia lo sa bene ma continua a parlare di mie molestie. Non è più satira, è diffamazione. E infatti li ho querelati”.

Il riferimento del direttore di Rai3 è quanto accaduto recentemente tra Memo Remigi e Jessica Morlacchi nel programma Oggi è un altro giorno. Salvo, a questo punto, non ha potuto fare a meno di intervenire:

“Possibile che esistano ancora credenze mesozoiche secondo le quali toccare il c**o a una donna (per giunta in tv) è ‘solo uno scherzo’? Ma che messaggio passa così? Che se scherzi puoi farlo? Io (anche) da telespettatore li trovo ‘scherzi’ di pessimo gusto”.

Franco Di Mare perde la pazienza

Di Mare non ha incassato in silenzio e ha replicato lanciando una pesante accusa. Ha tuonato:

“Prima o poi convincerò una mia ex collaboratrice che riceveva pressioni telefoniche indesiderate da un ex conduttore di Rai3 a raccontarlo pubblicamente. Ci faremo risate mesozoiche”.

Salvo ha prontamente replicato:

“Siamo pronti. Invece altre donne che ricevevano attenzioni e sms indesiderati da un altro ‘ex’ col vizietto delle minacce da mafioso di terza fila mi risulta, siano pronte a raccontarlo prestissimo… sai che risate! Arriviamo al paleolitico!”.

A questo punto, non possiamo fare altro che attendere che Salvo e Franco vuotino il sacco sulle rispettive marachelle.