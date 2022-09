Salvo Sottile è giornalista, conduttore televisivo e anche scrittore. Mercoledì 28 settembre 2022 è ospite del salotto di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua carriera professionale, attraversando i momenti più salienti della sua storia.

Salvo Sottile: la vita e la carriera del giornalista

Salvo Sottile è nato a Palermo il 31 gennaio 1973 sotto il segno dell’Acquario e oggi ha 49 anni. È figlio di Giuseppe Sottile, che all’epoca era capocronista del quotidiano della città di Palermo, Giornale di Sicilia.

Quando ha solamente 16 anni, Salvo Sottile inizia a collaborare con il quotidiano di Catania La Sicilia, che oltre a occuparsi dell’informazione locale, collaborava anche con Canale 5 mostrando immagini e discutendo su fatti di cronaca legati proprio alla Sicilia: era il 1989.

Quell’esperienza fu per Sottile una grande vetrina, tant’è che Enrico Mentana lo notò e nel 1992 approdò in Fininvest, con l’incarico di informatore dalla Sicilia e successivamente come corrispondente da Palermo per il Tg5 e non solo.

Sapevate che il suo primo servizio da inviato fu sulla notizia della strage di Via D’Amelio nella quale il giudice Paolo Borsellino perse la vita? Ebbene sì, Salvo Sottile comincò la corrispondenza proprio durante gli anni della dura lotta alla mafia e, come sopra citato, degli attentati a Falcone e Borsellino.

Dopo varie esperienze di lavoro che gli consentirono di aprirsi nuove opportunità e farsi valere, Salvo Sottile diventa giornalista professionista nel 1994. Qualche anno dopo, è il 2003, dopo ben 11 anni al TG5, decide di lasciare Mediaset per fare il suo ingresso a Sky Italia, cominciando a lavorare per Sky TG24.

Si torna sempre dove si è stati bene: e così Salvo Sottile fa il suo ritorno al Tg5 nel 2005, prima occupandosi dell’edizione della notte, poi occupandosi dell’edizione delle 13. Quattro anni dopo arriva una nuova occasione e Sottile decide di approdare come vicedirettore a Videonews, la testata giornalistica del gruppo Mediaset.

Molte persone, però, lo ricorderanno come il volto di Quarto Grado, Rete 4, programma che lo vede come conduttore e che gli regala una notorietà niente male. Correva l’anno 2010 e Salvo Sottile prosegue con la conduzione del programma incentrato sui gialli fino alla primavera del 2013. Durante l’esperienza a Quarto Grado, però, Sottile riesce a incastrare anche la conduzione di Quinta Colonna su Canale 5, il noto programma di approfondimento su attualità, cronaca e politica.

Tra gli altri programmi che lo vedono protagonista, è bene citare Linea gialla (LA7), In onda (LA7), Estate in diretta (Rai1, insieme a Eleonora Daniele), Domenica in (Rai 1, insieme a Paola Perego), Mi manda Raitre (Rai3), Prima dell’alba (Rai3) che riscuote un grandissimo successo, tanto da essere portato avanti dal 2018 sino al 2020, anno in cui condurrà anche la striscia quotidiana Palestre di vita, in cui raccoglie e racconta le storie di vita legate allo sport di donne e di uomini nell’Italia di oggi.

Successivamente ha anche condotto la finestra dell’attualità de I fatti vostri nella stagione 2020-2021.

I libri di Salvo Sottile: non solo conduttore, ma anche scrittore

Tra le tante abilità di Salvo Sottile compare anche la scrittura, altra sua grande passione che lo ha portato a pubblicare diversi libri.

Tra questi, dunque, ricordiamo: Toto Rina. Storie segrete, odi e amori del dittatore di Casa Nostra (1993), Maqeda (2007), Più scuro di mezzanotte (2009), Cruel (2015) e Nottefonda (2019).

La vita privata di Salvo Sottile

Della vita privata di Salvo Sottile non si hanno particolari informazioni. Ciò che emerge riguarda soprattutto la famiglia; il giornalista infatti ha avuto due figli dalla giornalista Sarah Varetto, sposata nel 2004 e dalla quale si separa nel luglio del 2019. Il primo si chiama Giuseppe, nato nel 2004, mentre la seconda si chiama Maya, nata nel 2010.

Salvo Sottile è anche molto attivo sui social, dove pubblica con regolarità contenuti legati sia al lavoro, sia alla sua vita nel tempo libero. Il suo profilo Instagram vanta 187 mila follower.