Saldi 2023: quando terminano gli sconti?

Siamo nel pieno del periodo dei saldi, ma tra poco tempo finiranno, anche se ogni regione ha stabilito una data diversa. Scopriamo insieme il calendario della fine dei saldi 2023 in ogni regione.

Quando finiscono i saldi 2023

I saldi invernali 2023 sono arrivati alla metà della loro durata, mentre i negozi iniziano già ad esporre in vetrina l’abbigliamento estivo.

Gli italiani giustamente continuano a pensare alla stagione in corso, per questo sono a caccia di qualche ottima occasione, chiedendosi quanto durerà questo periodo di saldi. Per scoprire quanti giorni mancano alla fine dei saldi invernali 2023 bisogna prendere in considerazione l’ultimo giorno fissato nel calendario da ogni regione. La data di inizio è stata la stessa per quasi tutti, salvo rare eccezioni, ma la fine di questo periodo cambia a seconda della regione in cui si vive.

Per esempio, a Milano e in generale in Lombardia i saldi finiscono il 5 marzo, mentre a Roma e nel Lazio finiranno il 15 febbraio. Per sapere quando finiranno i saldi bisogna scoprire tutte le date stabilite dalle varie regioni.

Saldi 2023: quando finiscono in ogni regione

Le regioni che hanno stabilito la fine dei saldi nel mese di febbraio 2023 sono quattro. In queste regioni i saldi finiranno dopo 6 o 8 settimane dalla data del loro inizio.

Le regioni che termineranno le occasioni a febbraio sono:

Lazio, la cui data di fine saldi è il 15 febbraio 2023;

Liguria, in cui i saldi finiranno il 18 febbraio 2023;

Puglia, che ha scelto come data di fine il 28 febbraio 2023;

Veneto, anche in questo caso la scelta è ricaduta sul 28 febbraio 2023.

Ci sono anche diverse regioni che hanno scelto di proseguire con i saldi fino a marzo. Tra queste troviamo:

Abruzzo: 5 marzo 2023

Basilicata: 2 marzo 2023

Calabria: 6 marzo 2023

Campania: 5 marzo 2023

Emilia Romagna: 5 marzo 2023

Friuli Venezia Giulia: 31 marzo 2023

Lombardia: 5 marzo 2023

Marche: 1 marzo 2023

Molise: 5 marzo 2023

Piemonte: 1 marzo 2023

Sardegna: 5 marzo 2023

Sicilia: 15 marzo 2023

Toscana: 5 marzo 2023

Trentino Alto Adige: 4 marzo 2023

Umbria: 5 marzo 2023

Valle D’Aosta: 31 marzo 2023.

I saldi invernali 2023 dureranno ancora poche settimane. In alcune regioni finiranno a metà o fine febbraio, mentre in altre andranno avanti per quasi tutto il mese di marzo. Di conseguenza, non c’è tempo da perdere nella ricerca di qualche occasione per comprare quello che si desidera cercando di risparmiare. Il discorso per i saldi nei negozi online, invece, è un po’ diverso. In questo caso la decisione sulla data di fine degli sconti dipende da quello che decidono i vari marchi. La moda, come sempre, anticipa i tempi, per cui se avete il desiderio di acquistare già qualche capo o delle scarpe da indossare questa primavera avete già la possibilità di farlo, ma in questo caso a prezzo pieno, a meno che non si tratti di abbigliamento della scorsa stagione, che in questo caso viene messo in saldo.