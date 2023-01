Quando iniziano i saldi online 2023?

Quando iniziano i saldi online? Nonostante sia bello passeggiare per le famose vie dello shopping, ci sono ancora molte persone che non vogliono abbandonare gli e-commerce e la comodità di comprare direttamente da casa propria.

Quando iniziano i saldi online?

Il periodo dei saldi invernali è alle porte ed è arrivato il momento di dedicarsi allo shopping. Non tutti, però, amano andare in giro per le grandi città e affrontare le code nei negozi, per cui continuano a comprare da casa, sugli e-commerce. Ma quando iniziano i saldi online? La data di inizio rimane la stessa, il 5 gennaio 2023, ma i negozi online avranno più flessibilità rispetto a quelli fisici, che seguiranno le date del calendario regionale.

Gli e-commerce presenti sul web e gli store online non sono tenuti a rispettare delle scadenze precise. Spesso si tratta di brand e aziende che non hanno neppure sede in Italia, per cui si rifanno a programmi di inizio e fine che rispettano quanto stabilito dalla policy aziendale in base al Paese di riferimento. Per lo shopping online, che ha ottenuto un successo incredibile soprattutto durante e dopo la pandemia di Covid, il consiglio è quello di cercare di monitorare i siti di maggiore interesse.

Solitamente, agli iscritti alle newsletter o ai clienti abituali registrati sulle piattaforme, arriva quasi sempre una e-mail in cui viene comunicato l’inizio delle promozioni e i vari sconti. In tutti gli altri casi basta controllare i siti ufficiali dove vengono inseriti banner specifici sui prodotti in saldi.

Saldi online: attenti alle truffe

I periodi in cui gli acquisti online aumentano, come per i saldi oppure il black friday, sono spesso anche periodi particolarmente insidiosi a causa delle tante truffe. Durante i saldi circolano moltissimi truffatori sul web, che tendono a prendere di mira gli utenti meno attenti. Le truffe sul web sono sempre più diffuse. Succede che si apre un finto sito che promette sconti molto alti rispetto alla concorrenza, ma in realtà si tratta di una truffa. Le autorità consigliano di diffidare dalle promozioni troppo a buon mercato, in quanto spesso nascondono una trappola. È importante non fornire informazioni personali se non si è assolutamente sicuri della validità del sito in cui si acquista. Spesso dietro alcuni siti ci sono delle vere e proprie organizzazioni criminali che sfruttano nomi di marchi e brand famosi per ottenere la fiducia del consumatore e truffarlo. Una volta ottenuti i suoi dati per gli hacker diventa facilissimo impossessarsi dell’identità del malcapitato e derubarlo. Il consiglio è quello di stare particolarmente attenti e di non fidarsi di portali sconosciuti o di email ed sms che arrivano improvvisamente. È sempre meglio affidarsi a siti in cui avete già comprato, che sapete sono ufficiali e affidabili, in modo da evitare le truffe. Ognuno ha i suoi siti di riferimento ed è meglio non sperimentare troppo, soprattutto se le offerte sembrano essere troppo vantaggiose rispetto al valore del prodotto. Prestando attenzione sicuramente riuscirete a dedicarvi al vostro shopping online senza andare incontro a truffe.