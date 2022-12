Il periodo dei saldi invernali è alle porte, ma ogni regione ha scelto una data specifica. Scopriamo insieme la lista ufficiale delle regioni per l’inizio dei saldi 2023.

Saldi 2023: la lista ufficiale delle regioni

I saldi invernali sono alle porte e sarà il giusto pretesto per fare una bella passeggiata nelle città dello shopping italiane, sacrificando per una volta il tanto amato e comodo shopping online.

I saldi invernali inizieranno ufficialmente il 5 gennaio 2023, ma ogni regione ha stabilito di anticipare o posticipare la data di inizio e fine di questo periodo tanto atteso dagli italiani. L’apertura della stagione dei saldi è l’occasione giusta per fare qualche acquisto cercando di risparmiare e magari per visitare qualche bella città italiana.

Il calendario ufficiale delle date dei saldi è il seguente:

Abruzzo : dal 5 gennaio, per 60 giorni;

: dal 5 gennaio, per 60 giorni; Basilicata : dal 5 gennaio al 2 marzo 2023;

: dal 5 gennaio al 2 marzo 2023; Provincia di Bolzano : dal 5 gennaio al 18 febbraio 2023;

: dal 5 gennaio al 18 febbraio 2023; Calabria : dal 5 gennaio al 28 febbraio 2023;

: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2023; Campania : dal 5 gennaio al 2 aprile 2023;

: dal 5 gennaio al 2 aprile 2023; Emilia Romagna : dal 5 gennaio al 5 marzo 2023;

: dal 5 gennaio al 5 marzo 2023; Friuli Venezia Giulia : dal 5 gennaio al 31 marzo 2023;

: dal 5 gennaio al 31 marzo 2023; Lazio : dal 5 gennaio al 15 febbraio 2023;

: dal 5 gennaio al 15 febbraio 2023; Liguria : dal 5 gennaio al 18 febbraio 2023;

: dal 5 gennaio al 18 febbraio 2023; Lombardia : dal 5 gennaio al 5 marzo 2023;

: dal 5 gennaio al 5 marzo 2023; Marche : dal 5 gennaio al 1 marzo 2023;

: dal 5 gennaio al 1 marzo 2023; Molise : dal 5 gennaio al 5 marzo 2023;

: dal 5 gennaio al 5 marzo 2023; Piemonte : dal 5 gennaio al 28 febbraio 2023;

: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2023; Puglia : dal 5 gennaio al 28 febbraio 2023;

: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2023; Sardegna : dal 5 gennaio al 5 marzo 2023;

: dal 5 gennaio al 5 marzo 2023; Sicilia : dal 2 gennaio al 15 marzo 2023;

: dal 2 gennaio al 15 marzo 2023; Toscana : dal 5 gennaio al 5 marzo 2023;

: dal 5 gennaio al 5 marzo 2023; Provincia di Trento : dal 5 gennaio al 5 marzo 2023;

: dal 5 gennaio al 5 marzo 2023; Umbria : dal 5 gennaio al 5 marzo 2023;

: dal 5 gennaio al 5 marzo 2023; Valle d’Aosta : dal 5 gennaio al 31 marzo 2023;

: dal 5 gennaio al 31 marzo 2023; Veneto: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2023.

I saldi nelle maggiori città italiane

Milano è la capitale della moda italiana, dove trovare grandi boutique lungo le famose vie dello shopping come Via di Montenapoleone, Galleria Vittorio Emanuele, Via Della Spiga, Via Sant’Andrea e Via Borgospesso. I saldi inizieranno il 5 gennaio e andranno avanti fino al 5 marzo. A Roma i saldi partiranno il 5 gennaio e saranno l’occasione perfetta per fare shopping in centro, nei negozi di Via del Corso, Via dei Condotti e Via del Babuino.

Imperdibile una visita alla Galleria Alberto Sordi e lo shopping in zona Vaticano, via Cola di Rienzo, via Ottaviano e via Candia, così come nei centri commerciali. A Torino i saldi iniziano il 5 gennaio e si potrà passeggiare per le vie dello shopping, come Via Roma, Via Garibaldi, Via Po e Via Lagrange. Stessa data per Firenze, dove i saldi andranno avanti fino all’inizio di marzo. La città è famosa per le botteghe artigiane, gli antiquari e le gallerie d’arte, ma ci sono anche moltissime boutique molto amate in via Tornabuoni. A Napoli i saldi invernali andranno avanti fino al 2 aprile e sarà l’occasione per approfittare di fare un giro per i negozi più belli della città, su via Toledo, Corso Umberto, via Scarlatti, in zona Vomero.

Saldi 2023 nelle città europee

A Londra i saldi iniziano il giorno del Boxing Day, ovvero il 26 dicembre. Si tratta di uno dei posti più ambiti per lo shopping in Europa. Oxford Street e Carnaby Street sono le mete preferite, con oltre 300 negozi, centri commerciali e mercatini. Per i saldi a Madrid e Barcellona bisognerà aspettare fino all’8 gennaio 2023, mentre a Vienna inizieranno il 6 gennaio. Maggiore attesa per Berlino, dove inizieranno il 9 gennaio, e Parigi, dove partiranno il 10 gennaio.