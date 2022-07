Sabrina Ghio si è recata in un prestigioso atelier a Roma per provare degli abiti da sposa. Tutto quello che c'è da sapere sulle sue nozze.

Sabrina Ghio, diventata mamma per la seconda volta lo scorso giugno, si è recata in un atelier della Capitale per provare un lussuoso abito da sposa.

Sabrina Ghio: l’abito da sposa

Il prossimo 27 agosto sarebbe fissato il matrimonio di Sabrina Ghio con il compagno Carlo Negri.

I due sono diventati genitori della piccola Mia lo scorso giungo e non vedono l’ora di consacrare il loro matrimonio con le nozze. In queste ore Sabrina Ghio ha raccontato ai fan dei social la sua emozione quando, dopo essersi recata in un prestigioso atelier della Capitale, ha potuto finalmente misurare l’abito (o gli abiti) che indosserà il giorno del sì. “Prova degli abiti da sposa fatta”, ha dichiarato la Ghio, e ancora: “Io qualche ora fa.

Che emozione in questi mesi! Ho fatto le prime prove degli abiti con Mia nella pancia e Penny che mi teneva la mano”.

I problemi di salute

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per Sabrina Ghio, che ha dovuto affrontare diversi problemi di salute, tra cui la scoperta di un tumore e alcuni aborti. Oggi lei e Carlo sembrano aver trovato finalmente la serenità e, insieme alla piccola Mia, hanno realizzato il loro sogno d’amore.

Ovviamente con la coppia è sempre presente anche Penelope, la figlia che Sabrina Ghio ha avuto dalla sua precedente unione con Federico Manzolli.