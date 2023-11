Chi è l’ex marito di Barbara Alberti? E per quale motivo la scrittrice lo avrebbe tradito? se anche voi siete curiose di scoprirlo, allora questo è di sicuro l’articolo adatto a voi! Vediamo quindi insieme, nel dettaglio, cosa è successo nel matrimonio della Alberti.

Barbara Alberti: chi è il suo ex marito e perché lo avrebbe tradito

Il matrimonio di Barbara Alberti con il suo ex marito, Amedeo Pagani, sarebbe finito da oltre 35 anni. Tuttavia, i due, sembrano vivere ancora insieme. Separati in casa ovviamente. La fine della relazione, al tempo, è stata responsabilità della scrittrice che in un’intervista lunga e provocatoria, rilasciata a settembre avrebbe affermato: “È stata un’enorme fortuna. Una vita insieme, anche se per una decina di anni in passato ci siamo lasciati. Ci siamo lasciati perché io l’ho tradito. Si dice il peccato ma non il peccatore. Si è trattato di tanto tempo fa, con un mio ex. “

Un tradimento di lei, dunque, sarebbe alla base della separazione dei due. Tuttavia, come abbiamo già accennato poco fa, la Alberti starebbe ancora “convivendo” con il suo ex: “Viviamo di fatto in due appartamenti separati, però ci ritroviamo per fare cose che ci piacciono”. Nella stessa casa, dunque, ma con due vite e due percorsi ben distinti e separati.

La Alberti, sempre durante la stessa intervista, si sarebbe anche aperta circa alcune esperienze sessuali fatte in gioventù e in età matura. E si sarebbe anche pronunciata circa il Grande Fratello.

Barbara Alberti: le sue idee su omosessualità e Grande Fratello

La vita amorosa della Alberti è stata complicata ma anche molto emozionante. In effetti, sembra proprio che la scrittrice abbia amato diversi uomini, ma anche diverse donne: “L’amore non riguarda la carta d’identità. Ma ogni volta è andata malissimo. Soprattutto perchè quelle che incontravo mettevano al primo posto l’orgoglio lesbico“.

Nessuna relazione, dunque, sarebbe durata più di tanto: “Il fatto è che l’amore è peri coraggiosi, tutto il resto è coppia”. Da ragazza perse la testa per un ragazzo gay. “Sì, ma non dirò altro, nemmeno sotto tortura“

E in merito alla possibilità di mantenere una sessualità attiva, anche in tarda età, si pronuncia così dall’alto dei suoi 79 anni: “Ridicolo. Ma che senso ha spingere affinché si faccia sesso da vecchi? Lo fanno solo perché hanno capito che noi vecchi abbiamo i mezzi per consumare e allora incentivano l’eros. Lasciateci in pace”.

Il sesso e l’amore, dunque, non sembrerebbero costituire più il fulcro della passionale vita di Barbara.

Barbara Alberti e il Grande Fratello

Ma che cosa pensa, invece, la Alberti circa la sua partecipazione recente al Grande Fratello? Ebbene, sembra che la scrittrice conservi un’ottima opinione,circa la casa più spiata d’Italia: “E’ stata una benedizione. Cose così ti strappano alla vita di tutti i giorni. Ti catapultano in un posto dove c’è la piscina, la Nutella e tante storie umane. E ti pagano tantissimo solo per esistere”.

Malgrado questa sia dunque stata un’esperienza intensa e a tratti stressante, la scrittrice ormai 80enne non disdegnerebbe una nuova possibilità di partecipare.

E noi, le auguriamo di averne ancora molte.

