Rossetto rosa corallo: come abbinarlo

Il rossetto rosa è sinonimo di innocenza e spensieratezza, ma può rivelarsi anche molto elegante e molto sensuale. Il rosa corallo è uno dei colori più amati di quest’anno e sicuramente uno di quelli più in tendenza. Scopriamo come abbinare questo colore di rossetto.

Rossetto rosa corallo: il colore in tendenza

Il rossetto è uno dei prodotti make-up che non può mancare nel beauty case di ogni donna. Spesso basta un po’ di colore alle labbra per far sentire una donna molto più femminile e curata. Si tratta di uno strumento di bellezza molto audace, ma anche molto elegante, in grado di esaltare l’immagine e la femminilità delle donne, facendole spesso sentire più sicure e attraenti.

Ogni colore ha un significato, racconta molto della personalità di una donna e di come vuole apparire. Il rossetto rosa è sempre più di moda, sinonimo di spensieratezza e di innocenza, spesso molto chic e a tratti sensuale, a seconda delle sue sfumature. Uno dei colori più amati del momento è il rosa corallo. Si tratta di una tonalità in grado di addolcire il viso e di donare un’aria molto più romantica.

È l’ideale per le donne bionde o per quelle che hanno i capelli castani chiari. Perfetto con abiti freschi, colorati e altrettanto romantici, ma anche con qualcosa di più sensuale. È un colore diverso dai soliti standard, che riesce sempre a dare un tocco di originalità al look, rimanendo sempre molto sobrio e con un effetto naturale.

Rossetto rosa corallo: a chi sta bene

Il rossetto rosa sta bene a tutte, ma ogni donna deve scegliere le sfumature più adatte. Prima di tutto serve considerare il colore dell’incarnato e il sottotono della pelle, ma anche il colore degli occhi e il colore dei capelli, per capire quale tono di rosa è più adatto. Per semplificare le cose, si può dire che chi ha un mix di pelle, occhi e capelli di colore scuro e più intenso, può adattare un rossetto rosa dai colori forti e decisi, mentre chi ha colori più tenui può scegliere delle tonalità più delicate e più romantiche. È meglio abbinare un sottotono caldo ai rosa caldi e un sottotono freddo ai rosa più freddi. Di conseguenza, bisognerebbe scegliere la tonalità di rosa in armonia con i colori del viso. Se avete una pelle ambrata meglio evitare colori pastello o rosa tenui e optare per tonalità più accese. Chi ha una pelle chiara e capelli biondi sta molto bene con il rosa, perché mette in risalto il candore dell’immagine. Il rossetto rosa corallo è davvero perfetto per le donne che vogliono dare un’immagine di sé più spensierata, più dolce e più romantica. Si adatta bene a qualsiasi carnagione, cercando di scegliere in modo adeguato le varie sfumature, in modo da sentirsi meglio con se stesse. Il rossetto ha proprio questa funzione, quella di donare sicurezza alle donne, facendole sentire più femminili, più attraenti e più curate. Per questo bisogna sempre cercare di scegliere il colore giusto, che metta ognuna a proprio agio.