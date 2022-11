Il rosa corallo è uno dei colori più amati per le unghie, in tendenza sia nella bella stagione che con l’arrivo dell’autunno.

Il rosa corallo è uno dei colori più amati per le unghie, in tendenza sia nella bella stagione che con l’arrivo dell’autunno. Un colore particolarmente elegante, da adeguare alla propria carnagione.

Tendenze unghie autunno 2022: il rosa corallo

Le tendenze unghie per l’autunno 2022 premiano in modo particolare le manicure più eleganti, con colori classici, che possono anche essere affiancate da nail art più luminose ed eccentriche.

L’ispirazione arriva come sempre dalle passerelle, dove hanno sfilato diversi nail look monocolore molto particolari, l’ideale per accontentare tutti i gusti, con un tocco di originalità per seguire quelle che sono le tendenze unghie più gettonate per questo autunno. Le unghie nude sono tra le più scelte del momento, ma ci sono diverse varianti che possono rendere la manicure davvero unica nel suo genere, pur mantenendo quelli che sono i gusti più amati in questo periodo.

Il rosa corallo è uno dei colori più scelti, che vanno bene sia nella bella stagione che nella stagione autunnale, perché danno un tocco di eleganza davvero unico. Le unghie corallo hanno un fascino molto particolare, perché riescono ad essere eleganti e trendy nello stesso tempo, ma sono anche molto versatili, adatte a tutte le età e facilmente abbinabili a qualsiasi forma e a qualche tocco più specifico nella manicure. Il rosa corallo è un colore chiaro, perfetto per le carnagioni chiare con sottotono freddo, e può essere anche valorizzato con qualche dettaglio che lo renda più adatto ai propri gusti e alla stagione in corso.

Si tratta di una tonalità che grazie al suo calore e alla sua vivacità mai eccessiva è ideale per essere indossato sia sulle mani che sui piedi, mantenendo il suo stile elegante ma anche versatile. È l’ideale per far risaltare la propria carnagione e per rendere le proprie mani e i propri piedi adatti a qualsiasi situazione, con un effetto ben curato, che punta tutto sull’eleganza.

Unghie corallo: a chi stanno bene?

Le unghie corallo stanno bene praticamente a tutti, e a qualsiasi età, ma è importante trovare la tonalità che si abbina meglio al proprio incarnato. Il rosa corallo è un colore molto chiaro e delicato, che si abbina perfettamente a chi ha una carnagione chiara. Può avere diverse sfumature e questo è ottimo per accontentare praticamente tutti i gusti possibili. Per valorizzare al meglio le carnagioni chiare, con sottotono rosato/freddo, il rosa corallo è sicuramente il colore più ideale. Per le carnagioni più scure è meglio puntare su colori come il rosso o l’arancione. Si ha anche la possibilità di scegliere un rosa corallo fluo, con tonalità più accese e pop, in grado di risaltare al meglio le carnagioni mediterranee e più scure. Il bello delle unghie rosa corallo è che si possono adeguare perfettamente anche ad ogni tipo di forma, senza mai essere fuori luogo. Il colore è perfetto sia sulle unghie corte, squadrate oppure ovali, sia su quelle medie e quelle lunghe, con forme a stiletto o ballerina. Perfette anche le sfumature in stile ombrè, in stile baby boomer colorato e simili.