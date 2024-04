Ci piace pensare di conoscere veramente tutto sul presentatore del Festival di Sanremo Claudio Baglioni, ma sappiamo molto poco della compagna Rossella Barattolo. In realtà il cantante è molto riservato, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata, quindi si sbottona poco in merito alla compagna. I due fanno coppia fissa da 31 anni, che non sono esattamente pochi. Eppure praticamente mai un gossip o una voce fuori posto. Anche loro hanno avuto qualche momento no, ma tutto si è risolto per il meglio e adesso sono più forti ed affiatati che mai.

Chi è Rossella Barattolo: la compagna di Claudio Baglioni

Classe 1958, la signora Rossella Barattolo ha un nome che, probabilmente, dice poco alla maggior parte degli italiani. Le ‘baglioncine’ invece vorrebbero tanto essere al suo posto. La fortunata Rossella è infatti vicino a Claudio Baglioni dal 1987. 31 anni d’amore in cui lei gli è stata accanto prima solo con mansioni di tipo professionale, poi come compagna a tutti gli effetti. Baglioni prima della Barattolo ha avuto una sola moglie, la cantante italiana Paola Massari. Con lei ha avuto un figlio, ma il matrimonio è naufragato – non prima di averla fatta diventare la sua musa per una quantità sterminata di grandi successi.

E’ il 1987 quando Rossella Barattolo entra in scena. Lo fa in qualità di manager di Claudio Baglioni. L’artista al tempo era ancora felicemente sposato. Nessun terzo incomodo. Semplicemente era alla ricerca di un nuovo manager, valido e pronto ad aiutarlo con la sua carriera di cantante di successo. E’ stato Baglioni a puntare alla Barattolo. Lei lavorava tranquillamente in un settore completamente diverso, quello delle aziende petrolifere. Ottima manager, Rossella si lasciò affascinare dalla nuova avventura nel mondo della musica. Perché non provarci? Se era riuscita ad emergere con il petrolio, poteva farlo anche con la musica. E aveva ragione.

Gli anni passano, il sodalizio lavorativo ha sempre portato buoni frutti, fino a trasformarsi in qualcosa di più. In corrispondenza della fine ufficiale del primo matrimonio di Baglioni con la Massari, nel 2008, lui esce allo scoperto con la Barattolo. In realtà Claudio e Rossella vivevano insieme già dal 1994 pare. Ma tutto lontano dalle luci della ribalta. Lui era ancora sposato, in attesa del divorzio, e non è mai stato un cantante a cui piace comparire sulle riviste di gossip per qualche pettegolezzo.

Con Claudio Baglioni a Sanremo

Rossella Barattolo è al fianco di Baglioni anche a Sanremo. Lo è stata lo scorso anno e lo sarà sempre. Sia come manager, che come compagna. Lei non ama rilasciare interviste, preferisce che gli occhi siano tutti puntati sul compagno. Ne ha però rilasciata una al Times of Malta in cui ha raccontato che tempo fa tra loro due c’è stato un periodo di crisi. Circa sei mesi separati. Almeno per quanto riguarda gli affetti. Il lavoro è un’altra cosa. Ma non ha funzionato. Hanno capito che stare insieme era la cosa giusta da fare, quindi hanno ceduto al destino e sono tornati a fare coppia fissa.

Come coppia, la Barattolo e Baglioni avrebbero voluto avere dei figli, ma non sono mai arrivati. Hanno anche aspetti che li vedono opposti. Caratterialmente, ad esempio, lei è estroversa, lui introverso. Questo li bilancia e ha permesso di trovare un ottimo equilibrio. Il cuore d’oro invece ce l’hanno in comune. Rossella Barattolo infatti è impegnata nel sociale, soprattutto sulla sponda dei migranti. E lei il mondo lo conosce bene, dal momento che è nata in Puglia, ha studiato negli Stati Uniti prima e nel Regno Unito poi, e infine ha scelto ancora l’Italia.