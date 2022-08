Dopo quasi quindici anni di amore, di tormenti e di condivisione, pare che la storia tra Rossano Laurini e Vanessa Incontrada sia giunta alla sua conclusione. I rumors su un’eventuale crisi circolavano già da mesi, ma recentemente la showgirl ha deciso di rompere il silenzio, facendo chiarezza sulla situazione con il padre di suo figlio Isal.

Chi è Rossano Laurini e che cosa sappiamo di lui?

Rossano Laurini, classe 1970, oggi ha 52 anni. Imprenditore e direttore artistico toscano, Laurini gestisce diversi club e discoteche a Follonica, una cittadina situata in provincia di Grosseto. Non si sa molto della sua vita, se non che è diplomato all’Istituto Professionale e si è laureato all’Università degli Studi di Palermo.

Barba, capello ribelle e moltissimi tatuaggi, Rossano Laurini è anche un grande appassionato di sport: pratica spesso lo sci, la corsa, il nuoto e mountain bike.

In particolare, però, è un grandissimo amante delle moto e la sua Triumph Scrambler, ad esempio, è la sua migliore alleata. Il suo profilo Instagram conta di 17,4 mila follower e pubblica abbastanza spesso fotografie che lo ritraggono in compagnia di artisti, ma non rinuncia a foto con la famiglia e foto inerenti i viaggi.

Oltre a tutto ciò, Rossano Laurini è conosciuto per essere stato (ora possiamo confermarlo) il compagno di Vanessa Incontrada, dalla quale ha avuto un figlio nel 2008, Isal.

L’amore tra Rossano Laurini e Vanessa Incontrada

La scintilla tra Rossano Laurini e Vanessa Incontrada avviene diversi anni fa, nel 2007, quando entrambi, in realtà, erano impegnati. Laurini, infatti, era sposato con Chiara Palmieri, la sorella dell’allora fidanzato di Vanessa Incontrada, Andrea Palmieri. Non è difficile immaginare, quindi, quanto la loro storia sia stata complessa sin dagli albori: inutile dire che avvennero diversi screzi e il rapporto tra l’attrice e la Palmieri si incrinò notevolmente. A sua difesa, però, l’attrice argentina ha sempre affermato che la sua storia con Laurini sarebbe iniziata quando il matrimonio tra l’uomo e la Palmieri era, sostanzialmente, già andato in fumo: “Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto”, ha affermato.

Ai tempi Vanessa Incontrada aveva 28 anni e Rossano 36 e fu un colpo di fulmine, di quelli che vediamo accadere sempre nei film. Nonostante questo, però, la loro storia è sempre stata molto tormentata; non sono mai mancate le critiche, i pettegolezzi, gli alti e bassi e i problemi famigliari. Ricordiamo infatti che Laurini è stato sposato con Chiara Palmieri per 12 anni e da lei ha avuto Diletta.

Le voci della crisi e la conferma di Vanessa Incontrada

Da mesi si vociferava una crisi tra Rossano Laurini e Vanessa Incontrada: tra post criptici e messaggi subliminali con dediche di canzoni, erano diversi gli indizi che facevano pensare a un vento negativo all’interno del loro matrimonio. Nonostante questo, però, i due coniugi hanno sempre cercato di rimanere lontani dalle voci del gossip, probabilmente per preservare anche il figlio Isal, oggi 14enne.

Dopo un lungo periodo di silenzio e di mistero, l’attrice ha deciso di parlare in un’intervista, chiarendo i dubbi che stavano aleggiando sulla sua figura e su quella dell’ormai ex Rossano Laurini.

Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti.

Non sappiamo con esattezza che cosa porterà tale periodo di riflessione, ma sicuramente Rossano Laurini e Vanessa Incontrada stanno attraversando un periodo delicato, fatto di domande, di dubbi e di una costante interrogazione sul futuro. Come andrà a finire?