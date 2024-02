Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 come ospite nella serata delle cover al fianco di Rosa Chemical, Rosa Villain debutta in gara nell’edizione 2024 della kermesse canora con Click Boom. Il brano racconta una storia d’amore travolgente e travagliata, con una produzione firmata da Sixpm, produttore musicale, nonché marito della cantante. Ma cosa sappiamo su di lui? Conosciamolo meglio!

Chi è Sixpm, il marito di Rosa Villain: vita privata e carriera

Sixpm, nome d’arte di Andrea Ferrara, è un rinomato produttore discografico internazionale, nato a Napoli il 21 marzo 1988. La sua passione per la musica è sbocciata già alla tenera età di 14 anni, quando ha iniziato a comporre le sue prime melodie. Sin da giovane ha intrapreso la sua carriera musicale, esibendosi anche con Elio e Le Storie Tese. A soli 17 anni ha fondato il duo di produzione 2nd Roof insieme all’amico e collega Pietro Miano, consolidando così il suo talento nel panorama musicale fino al 2014. Nel 2015, poi, la svolta: si è trasferito a New York, iniziando la sua collaborazione con Rose Villain, oggi diventata sua moglie. Come produttore esecutivo, ha contribuito notevolmente al successo dell’artista, facendo diventare lui il primo produttore italiano e lei la prima cantautrice a lavorare con la prestigiosa etichetta Republic Records. Nel corso della sua carriera ha avuto l’opportunità di collaborare anche con artisti di fama mondiale come Bob Sinclair, Robin Schulz e tanti altri. Tra i suoi successi troviamo i brani Chico, Milionario, Le feste di Pablo e Don Medellin. Nel 2021 è stato reclutato come produttore per X Factor, mentre nel 2022 ha pubblicato i singoli Love You Baby e Sensibile all’estate di Jovanotti. Non solo un talentuoso produttore musicale, ma anche una star social. Sixpm vanta infatti di oltre 25mila follower su Instagram, dove condivide spesso scatti in compagnia della sua dolce metà.

La passione per la musica: galeotto nella storia d’amore tra Sixpm e Rose Villain

Galeotto nella loro storia d’amore è stata la musica. Partner nella vita ma anche nel lavoro, Sixpm e Rose Villain si sono conosciuti per la prima volta nel 2015 a New York, anno in cui hanno iniziato a collaborare insieme. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine, e da quel fatidico incontro non si sono più lasciati. Nel 2022, hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola celebrato sul rooftop a Brooklyn. Pur mantenendo con cura la loro vita privata lontana dai riflettori, la coppia lascia trasparire il profondo amore che li lega attraverso le loro canzoni ed i post condivisi sui social. Ed ora, non ci resta che aspettare di ascoltare il loro nuovo brano a Sanremo che, ovviamente, parlerà di amore! Proprio come Rose Villain disse a Sixpm nel giorno delle loro nozze: “Ti prometto che mi impegnerò a scrivere le più belle canzoni d’amore che il mondo abbia mai sentito, solo per potertele dedicare“.

