Jeanne Cadieu è una modella francese. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Jeanne Cadieu, chi è la modella? Fidanzato e vita privata

Jeanne Cadieu è una modella, è nata a Parigi l’8 del 1996, ha quindi 28 anni ed è alta un metro e settantasette centimetri. Nonostante sia parigina di nascita, Jeanne è newyorkese di adozione e a oggi è una delle modelle più famose e richieste al mondo. Nelle ultime passerelle della Primavera Estate 2024, abbiamo visto Jeanne Cadieu sfilare per varie Maison di moda. Non si hanno molte notizie circa la sua vita, sappiamo però che non solo è rappresentata dalle agenzie Women Management Paris ed Elite Model Management NY, ma è anche una studentessa. Jeanne è infatti iscritta alla Columbia University di New York. Sono tanti gli stilisti che hanno scelto Jeanne Cadieu, da Schiaparelli a Valentino, da Fendi a Jacquemus, fino ad Alaïa. Non si sa molto altro di Jeanne Cadieu, tipo quali siano i suoi hobby e cosa fa nel tempo libero. Ciò che è noto è che da circa 6 anni è fidanzata con con l’attore Jake Gyllenhaal, anche se la loro relazione è stata resa nota solamente nel 2021. Se volete saperne di più su Jeanne Cadieu, la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi ha quasi 40mila follower e dove la modella condivide soprattutto foto inerenti al proprio lavoro.

Jeanne Cadieu e la storia d’amore con Jake Gyllenhaal

Come abbiamo appena visto, Jeanne Cadieu è una modella francese, protagonista delle ultime sfilate Haute Couture. Jeanne, da circa sei anni è fidanzata con l’attore statunitense Jake Gyllenhaal, anche se la loro relazione è stata resa nota solamente qualche anno fa, ovvero nel 2021. Da allora le apparizioni pubbliche della coppia sono state davvero molto poche, entrambi preferiscono mantenere privata il più possibile la loro relazione che comunque, nonostante gli anni di differenza, ovvero 16, sembra andare a gonfie vele. Insieme li abbiamo visti ad esempio durante le premiazioni e i festival del cinema più noti, come ad esempio il festival di Cannes nel 2022. Una volta sono stati anche paparazzati insieme al Roland Garros, per i French Open di tennis. Entrambi in abbigliamento sportivo, si sono seduti sugli spalti per assistere al match tra Novak Djokovic e Casper Ruud lo scorso anno. Per l’esattezza, l’attore ha indossato una polo di colore rosa acceso abbinata a un paio di pantaloni neri e sneakers bianche. La modella ha invece indossato una giacca di jeans abbinata a una canotta bianca, un paio di pantaloni a zampa e un cappellino nero a con visiera calato sul volto. Entrambi inoltre indossavano un paio di occhiali da sole. La coppia sugli spalti è apparsa molto affettuosa, a testimonianza del rapporto ormai saldo.

