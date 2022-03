Lo abbiamo visto anche sui profili Instagram delle nostre influencer preferite, per la primavera 2022 la parola d’ordine è una: colore! In particolare, quello di tendenza per la bella stagione sembra essere il rosa fucsia. Scopriamo insieme chi lo ha già proposto sulle passerelle e tutti i consigli su come abbinarlo per outfit davvero cool.

Il rosa fucsia è il colore per la primavera estate 2022

La moda spesso si fa narratrice dei sentimenti che caratterizzano un’intera società e, stando alle ultime sfilate, ciò che racconta in occasione dell’arrivo della primavera estate 2022, è la voglia di ricominciare a vivere dopo due anni “rubati” dal Covid e dopo l’abbattimento psicologico causato dallo scoppio della guerra in Ucraina.

Via allora le sfumature più tenui e delicate, spazio invece ai colori più brillanti e che possibilmente facciano parte del ventaglio di sfumature del fucsia, proprio come l’hot pink, il rosa shocking, il rosa vivo e anche il magenta.

Queste particolari shades sono state anche protagoniste delle ultime sfilate made in Italy prima dell’inizio della stagione, ma non c’è da sorprendersi, anzi, si può quasi osare dicendo che il “rosa” sia un affare tutto italiano.

Vi dice qualcosa, per esempio, il “rosa Schiaparelli”? Si tratta della tonalità più brillante di rosa conosciuta ai più appunto come rosa shocking e prende il nome da Elsa Schiaparelli, la Coco Chanel italiana che aveva scelto proprio questa sfumatura per il packaging del suo celebre profumo “Shocking”.

Le Maisons che hanno portato il fucsia sulle passerelle

Sono principalmente tre le Maisons che hanno portato il fucsia sulle passerelle come colore di tendenza per la primavera estate 2022 e come dicevamo, sono tutte italiane. Citiamo per esempio Versace, che dipinge di rosa shocking capi e accessori.

Sulle passerelle di Giorgio Armani invece, spicca tra tutte la sfumatura dell’hot pink con cui lo stilista italiano tra i più apprezzati al mondo ha colorato i suoi completi in occasione della bella stagione.

Ultimo ma non certo per importanza, Valentino accende letteralmente le passerelle di Parigi con il rosa shocking proponendo tantissimi total look, compresi di scarpe e accessori, con questa sfumatura come protagonista principale.

Come abbinarlo

Bisogna dirlo, il fucsia è un colore molto coraggioso adatto a tutte quelle personalità che amano attirare l’attenzione. Si presta anche a tantissimi abbinamenti che insieme creano look davvero mozzafiato. Quello più trendy del momento vede questo colore accostato all’arancione.

Molto di tendenza e audace anche l’abbinamento con il blu elettrico, un’altra sfumatura che caratterizzerà la primavera estate 2022 soprattutto per quanto riguarda il make up. Per chi invece adora i look più rock l’abbinamento ideale è quello che vede il fucsia con il nero. Ma anche il suo più classico abbinamento con il bianco ottico farà un figurone. Il rosa shocking poi, darà quel tocco in più anche a look casual con il denim.

Tornando a parlare di “abbinamenti coraggiosi”, la primavera estate 2022 è l’occasione perfetta per sfoggiare anche un abbinamento che per anni ha fatto arricciare il naso a molti: stiamo parlando del rosa shocking con il rosso corallo. Come sempre, provare per credere!