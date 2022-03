Curiosando tra i profili Instagram delle influencer nostrane più amate del web salta subito all’occhio una cosa: anche loro, come noi, non vedono l’ora che arrivi la primavera! Lo esprimono con il look e in modo particolare con il dettaglio delle calzature, super colorate e a punta, in piena contrapposizione con un’altra tendenza in fatto di calzature: quelle con la punta quadrata.

Le décolleté colorate per la primavera 2022

Quelle che vediamo da dietro lo schermo del nostro smartphone non sono solo un insieme di pixel, non sono solo influencer, ma sono persone che esattamente come noi stanno risentendo del clima pesante che si è creato con la pandemia prima e con lo scoppio della guerra in Ucraina poi.

È quindi più che comprensibile la loro voglia di primavera, la stagione per eccellenza in cui tutto rifiorisce e si colora.

E a proposito di colori, a sprizzare primavera da tutti gli angoli sono proprio le calzature che le influencer hanno sfoggiato nei loro post più recenti.

Le slingback effetto jelly di Giulia Valentina

La prima ad esprimere la sua voglia di primavera è stata Giulia Valentina, che ha dato al suo feed di Instagram un tocco di rosa shocking sfoggiando un paio di slingback effetto jelly con dettaglio gioiello.

Le più appassionate di moda avranno sicuramente già riconosciuto il modello, che porta infatti la firma di Jimmy Choo, tra i più amati dall’influencer di origine torinese insieme a The Attico.

Le décolleté di Paola Turani

Sempre di Jimmy Choo anche le décolleté indossate da Paola Turani in occasione di un’esposizione organizzata proprio dall’iconico brand di calzature e accessori.

La Turani le ha scelte di un arancione intenso, che si allacciano a incrocio sulla caviglia con dei lunghi cordini e le ha abbinate al lilla della maglia e al giallo ocra e scintillante della borsetta. Un accostamento tanto semplice quanto d’effetto!

Il tocco di colore di Chiara Ferragni

In occasione del suo ultimo giorno a Parigi, per una piccola vacanza insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria, anche Chiara Ferragni esprime la sua voglia di primavera completando il proprio outfit con un paio di décolleté firmate Blumarine.

L’imprenditrice digitale le sceglie di un acceso verde Tiffany per dare un tocco di colore al look su cui prevalgono i toni del marrone e del verde militare.

Scarpette di cristallo per Valentina Ferragni

Restiamo sempre in casa Ferragni con la sorella più piccola dell’influencer, ovvero Valentina. Anche lei a Parigi in occasione della Paris Fashion Week 2022, ha sfoggiato un coloratissimo look primaverile completato da un paio di slingback davvero cool.

Anche queste, come quelle proposte da Jimmy Choo sono effetto jelly, ma sulle tonalità del viola e come dettaglio gioiello hanno un vistoso fiocco posto sulla parte anteriore della tomaia. La firma? Amina Muaddi.

I sandali di Giulia De Lellis

C’è poi chi le calzature per la primavera estate 2022 se le firma da sé, come Giulia De Lellis che ha collaborato con Ilio Smeraldo per la realizzazione di una scarpa che l’influencer stessa ha definito come “il suo sogno da bambina”.

Si tratta appunto di un paio di sandali con tacco, con suola a punta e il piede lasciato libero ad eccezione dell’alluce, circondato da un cinturino e del collo del piede, circondato a sua volta da un cinturino di qualche centimetro più lungo. I sandali firmati dall’ex corteggiatrice di Uomini&Donne sono rosso passione e si legano con dei lunghi nastri.